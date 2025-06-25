Свинину можно не просто пожарить. Значительно лучше запечь ее в пиве. Мясо будет чрезвычайно мягким и нежным. Очень вкусно его подать с запеченным картофелем.

Идея приготовления сочной тушеной свинины в пиве опубликована на странице фудблогера Натальи с ником tsukatnata в Instagram. Пиво выберите темное, его должно хватить для того, чтобы мясо полностью покрылось.

Ингредиенты:

кусочки свинины (шея или лопатка) – 700 г

лук – 1 средний

яблоко – 1 среднее (сладкое или кисло-сладкое)

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 ч.л. (или по вкусу)

сахар – 1 ч.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

темное пиво – примерно 300-400 мл. (чтобы залить мясо в форме)

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на крупные кусоччки и обжарить на сковородке до красивой золотистой корочки. Это важно – так мясо сохранит сочность и приобретет насыщенный вкус.

2. Нарезать лук и яблоко крупными кусочками.

3. Вынуть мясо из сковороды, а в той же сковороде обжарить лук и яблоко до мягкости.

4. Добавить к зажарке чеснок, соль, сахар и яблочный уксус.

5. Хорошо перемешать и дать немного прогреться, чтобы раскрылись ароматы.

6. В форму для запекания выложить обжаренное мясо, сверху равномерно распределить зажарку с луком и яблоком.

7. Залить все темным пивом так, чтобы жидкость почти покрывала мясо.

8. Запекать в духовке при температуре 170 градусов примерно 1,5-2 часа, пока мясо не станет очень мягким и начнет распадаться.

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