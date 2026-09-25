Как вкусно приготовить телятину: простой рецепт тушеного мяса с луком

Тушеная телятина с луком – простое блюдо, для которого не требуется много ингредиентов. Мясо сначала нужно хорошо обжарить, чтобы на нем образовалась румяная корочка, а затем оставить тушиться на слабом огне. Через два часа телятина становится мягкой, а лук вместе с соком от мяса образует насыщенный соус. Такое блюдо можно подавать с картофелем, кашами, макаронами или овощами.

Идея приготовления сочной тушеной телятины опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

телятина – 1 кг.

лук – 3-4 шт.

специи – по вкусу

вода – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Телятину нужно нарезать средними кусочками примерно одинакового размера.

2. Кастрюлю или толстостенный сотейник хорошо разогреть, добавить мясо и обжарить на сильном огне до румяной корочки. Не стоит сразу уменьшать температуру, ведь именно быстрая обжарка поможет получить насыщенный вкус.

3. Лук очистить и нарезать полукольцами или крупными кусочками.

4. Добавить его к обжаренному мясу и готовить ещё несколько минут, периодически перемешивая. Когда лук станет мягче, добавить специи по вкусу и хорошо перемешать.

5. Влить стакан воды, накрыть кастрюлю крышкой, оставив небольшое отверстие для выхода пара.

6. Уменьшить огонь до минимального и тушить телятину примерно 2 часа. За это время мясо должно хорошо размякнуть, а лук превратиться в густой ароматный соус.

7. Готовую тушеное телятину подавать горячей. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, гречкой, рисом или другими гарнирами.

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