Цветная капуста на сковородке – простой вариант быстрого блюда для обеда или ужина. Она получается нежной внутри и румяной снаружи. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты. Такой рецепт подходит для ежедневного меню. Блюдо готовится быстро и получается очень вкусным.Ингредиенты.

Идея приготовления цветной капусты на сковороде опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

цветная капуста – 1 кг.

вода – 2 л

яйца – 4-5 шт.

мука – 120 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду, после чего выложите капусту и варите примерно 5-7 минут до легкой мягкости.

2. После этого слейте воду и оставьте капусту немного остыть. Отдельно подготовьте муку для панировки. В другой миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи, хорошо перемешайте.

3. Каждое соцветие сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь. Выкладывайте капусту на разогретую сковородку, смазанную растительным маслом.

4. Обжаривайте соцветия со всех сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовую капусту выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

5. Подавайте цветную капусту горячей. По желанию можно добавить свежую зелень или подать вместе с любимым соусом. Блюдо получается ароматным, нежным внутри и хрустящим снаружи.

