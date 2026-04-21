Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
207
Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт на сковородке

Цветная капуста на сковородке – простой вариант быстрого блюда для обеда или ужина. Она получается нежной внутри и румяной снаружи. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты. Такой рецепт подходит для ежедневного меню. Блюдо готовится быстро и получается очень вкусным.Ингредиенты.

Идея приготовления цветной капусты на сковороде опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт на сковородке

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 кг.
  • вода – 2 л
  • яйца – 4-5 шт.
  • мука – 120 г
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт на сковородке

1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду, после чего выложите капусту и варите примерно 5-7 минут до легкой мягкости.

2. После этого слейте воду и оставьте капусту немного остыть. Отдельно подготовьте муку для панировки. В другой миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи, хорошо перемешайте.

Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт на сковородке

3. Каждое соцветие сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь. Выкладывайте капусту на разогретую сковородку, смазанную растительным маслом.

4. Обжаривайте соцветия со всех сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовую капусту выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт на сковородке

5. Подавайте цветную капусту горячей. По желанию можно добавить свежую зелень или подать вместе с любимым соусом. Блюдо получается ароматным, нежным внутри и хрустящим снаружи.

Сейчас мы готовим

Все рецепты