Как вкусно приготовить цветную капусту: рецепт за считанные минуты
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Запеченная цветная капуста с йогуртовым соусом и пармезаном – это простой способ разнообразить ежедневное меню. Благодаря сочетанию томатной пасты, чеснока и сыра овощ приобретает насыщенный вкус и приятный аромат. Блюдо получается легким, но в то же время очень сытным.
Идея приготовления вкусной цветной капусты в духовке опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 300 г
- густой натуральный йогурт – 3 ст.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- пармезан или другой твердый сыр – 30-40 г
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия и переложите в глубокую миску.
2. Отдельно приготовьте соус. Для этого смешайте густой йогурт, оливковое масло, томатную пасту, сушеный чеснок и соль.
3. Добавьте соус к капусте и тщательно перемешайте, чтобы каждое соцветие было равномерно покрыто смесью.
4. Выложите овощи в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.
5. Готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут.
6. После этого достаньте форму, посыпьте капусту тертым пармезаном и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы образовалась румяная сырная корочка.
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