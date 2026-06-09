Запеченная цветная капуста с йогуртовым соусом и пармезаном – это простой способ разнообразить ежедневное меню. Благодаря сочетанию томатной пасты, чеснока и сыра овощ приобретает насыщенный вкус и приятный аромат. Блюдо получается легким, но в то же время очень сытным.

Идея приготовления вкусной цветной капусты в духовке опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 300 г

густой натуральный йогурт – 3 ст.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соль – по вкусу

пармезан или другой твердый сыр – 30-40 г

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия и переложите в глубокую миску.

2. Отдельно приготовьте соус. Для этого смешайте густой йогурт, оливковое масло, томатную пасту, сушеный чеснок и соль.

3. Добавьте соус к капусте и тщательно перемешайте, чтобы каждое соцветие было равномерно покрыто смесью.

4. Выложите овощи в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.

5. Готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут.

6. После этого достаньте форму, посыпьте капусту тертым пармезаном и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы образовалась румяная сырная корочка.

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