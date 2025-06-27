Как вкусно запечь картофель

Как вкусно приготовить запеченный картофель с начинкой: самый простой рецепт
Картофель – универсальный овощ, который можно очень вкусно запечь, стушить, пожарить, сварить. Еще его можно очень вкусно приготовить на костре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с сыром, грибами и сливками.
Ингредиенты:
- картофель 4 шт
- сыр твердый
- масло
- шампиньоны
- лук
- куриное филе
- специи по вкусу
- сливки
Способ приготовления:
1. Наколите картофель вилкой, смажьте оливковым маслом, посыпьте солью и заверните в фольгу. Запекайте в аэрогриле при 180°C 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут, чтобы образовалась хрустящая корочка. Или запекайте в духовке 1-1,5 часа при 200 С.
2. Приправьте куриное филе, обжарьте до хрустящей корочки.
3. Для соуса: обжарьте лук, грибы, добавьте специи и сливки.
4. Разрежьте картофель крест-накрест, добавьте масло и разомните внутри. Посыпьте сыром, добавьте нарезанную курицу и пролейте сливочным соусом с грибами. Сверху посыпьте еще сыром и добавьте зелень. Подавайте горячей!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: