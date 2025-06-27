Как вкусно запечь картофель

Картофель – универсальный овощ, который можно очень вкусно запечь, стушить, пожарить, сварить. Еще его можно очень вкусно приготовить на костре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с сыром, грибами и сливками.

Ингредиенты:

картофель 4 шт

сыр твердый

масло

шампиньоны

лук

куриное филе

специи по вкусу

сливки

Способ приготовления:

1. Наколите картофель вилкой, смажьте оливковым маслом, посыпьте солью и заверните в фольгу. Запекайте в аэрогриле при 180°C 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут, чтобы образовалась хрустящая корочка. Или запекайте в духовке 1-1,5 часа при 200 С.

2. Приправьте куриное филе, обжарьте до хрустящей корочки.

3. Для соуса: обжарьте лук, грибы, добавьте специи и сливки.

4. Разрежьте картофель крест-накрест, добавьте масло и разомните внутри. Посыпьте сыром, добавьте нарезанную курицу и пролейте сливочным соусом с грибами. Сверху посыпьте еще сыром и добавьте зелень. Подавайте горячей!

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