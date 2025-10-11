Видео дня
Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Картофель – идеальный овощ для приготовления первых, вторых блюд, а также закусок, дерунов, запеканок. Еще картофель можно очень вкусно сварить, пожарить, сделать пюре, просто вкусно стушить с мясом и специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного тушеного картофеля с луком, специями и сосисками.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь 2 шт
- лук
- сосиски
- зелень
- специи по вкусу
- плавленые сырки 2 шт
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи, обжарьте немного, добавьте сосиски порезанные, плавленные сырки.
2. Готовьте под крышкой до мягкости картофеля.
