Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
798
Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Картофель – идеальный овощ для приготовления первых, вторых блюд, а также закусок, дерунов, запеканок. Еще картофель можно очень вкусно сварить, пожарить, сделать пюре, просто вкусно стушить с мясом и специями. 

Видео дня
Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного тушеного картофеля с луком, специями и сосисками. 

Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Ингредиенты: 

  • картофель
  • морковь 2 шт
  • лук
  • сосиски
  • зелень
  • специи по вкусу
  • плавленые сырки 2 шт

Способ приготовления: 

1. Нарежьте овощи, обжарьте немного, добавьте сосиски порезанные, плавленные сырки.

Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

2. Готовьте под крышкой до мягкости картофеля.

Как вкусно стушить картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты