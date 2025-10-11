Картофель – идеальный овощ для приготовления первых, вторых блюд, а также закусок, дерунов, запеканок. Еще картофель можно очень вкусно сварить, пожарить, сделать пюре, просто вкусно стушить с мясом и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного тушеного картофеля с луком, специями и сосисками.

Ингредиенты:

картофель

морковь 2 шт

лук

сосиски

зелень

специи по вкусу

плавленые сырки 2 шт

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, обжарьте немного, добавьте сосиски порезанные, плавленные сырки.

2. Готовьте под крышкой до мягкости картофеля.

