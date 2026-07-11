Как вкусно заготовить кабачки с шампиньонами на зиму: делимся простым рецептом
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Кабачки прекрасно подходят не только для летних блюд, но и для домашней консервации. Если сочетать их с шампиньонами, овощами и томатным соусом, получится сытная и ароматная заготовка, которая станет отличным дополнением к любому гарниру. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а все этапы приготовления достаточно просты. Такая закуска хорошо хранится и пригодится зимой.
Идея приготовления кабачков с шампиньонами на зиму опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг.
- шампиньоны – 1 кг.
- лук – 500 г
- морковь – 500 г
- соус сацебели – 1 баночка (примерно 300-350 г)
- растительное масло – 200 мл.
- сахар – 200 г
- уксус 9% – 100 мл.
- соль – 2,5 ст.л.
- сухой чеснок – по вкусу
- чесночная соль с травами или любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь нарежьте тонкой соломкой, а лук – полукольцами или небольшими кубиками.
2. В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и морковь. Тушите овощи 5-7 минут, периодически помешивая.
3. Шампиньоны нарежьте крупными кусочками и добавьте к овощам. Готовьте еще примерно 10 минут.
4. Кабачки нарежьте крупными кубиками и переложите в кастрюлю.
5. Добавьте соус сацебели, сахар, соль, уксус, сухой чеснок и специи. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
6. Тушите салат на умеренном огне 30-40 минут, пока кабачки не станут мягкими, но не потеряют форму.
7. Готовую горячую заготовку разложите по заранее простерилизованным банкам.
8. Герметично закройте крышками, переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
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