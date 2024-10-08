Пока свежий и сочный болгарский перец, именно сейчас стоит его консервировать. У вас получится отличная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу. Маринад очень простой и не требует много вашего времени.

Видео дня

Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia hreptachka в Instagram. Хранить следует в прохладном помещении.

Ингредиенты:

сладкий перец – 3 кг.

вода – 1 л.

сахар – 300 г

уксус – 120-130 мл.

масло – 200 мл.

лавровые листья – 3 шт.

черный перец – 5-7 горошин

Способ приготовления:

1. Перец вымыть, почистить и порезать на четыре части.

2. В кастрюле вскипятить воду со всеми специями, уксусом и маслом.

3. Выложить в маринад перец.

4. Варить 8-10 минут.

5. Разложить в подготовленные и простерилизованные банки готовый перец.

6. Залить маринадом.

7. Закатать, накрыть одеялом до полного охлаждения.

8. Хранить в прохладном месте.