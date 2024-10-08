Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: простой рецепт закуски
Пока свежий и сочный болгарский перец, именно сейчас стоит его консервировать. У вас получится отличная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу. Маринад очень простой и не требует много вашего времени.
Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia hreptachka в Instagram. Хранить следует в прохладном помещении.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 3 кг.
- вода – 1 л.
- сахар – 300 г
- уксус – 120-130 мл.
- масло – 200 мл.
- лавровые листья – 3 шт.
- черный перец – 5-7 горошин
Способ приготовления:
1. Перец вымыть, почистить и порезать на четыре части.
2. В кастрюле вскипятить воду со всеми специями, уксусом и маслом.
3. Выложить в маринад перец.
4. Варить 8-10 минут.
5. Разложить в подготовленные и простерилизованные банки готовый перец.
6. Залить маринадом.
7. Закатать, накрыть одеялом до полного охлаждения.
8. Хранить в прохладном месте.