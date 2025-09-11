Как вкусно закрыть перец на зиму: идеальная закуска на любой случай
Осень – лучшее время для заготовок, и перец здесь занимает особое место. Он яркий, сочный, ароматный и подходит к любому столу – от праздничного до повседневного. Правильно закрытый перец зимой станет отличной закуской, которая сохранит вкус лета и добавит разнообразия в домашнее меню. А главное – приготовление не требует много времени и усилий.
Идея приготовления перца на зиму опубликована на странице фудблогера vera culinary blog в Instagram.
Ингредиенты:
- перец – 3 кг.
Для маринада:
- вода – 1 л
- масло – 200 мл.
- соль – 55 г
- уксус 9% – 150 мл.
- мед – 200 г
- перец горошком – 1 ст.л.
- гвоздика – 5 шт.
- лавровый лист – 5 шт.
Способ приготовления:
1. Перец хорошо промыть и разрезать на 4-6 частей.
2. В большой кастрюле приготовить маринад: смешать воду, масло, соль, уксус, мед, специи и довести до кипения.
3. Выложить половину перца в кипящий маринад и варить 3 минуты.
4. Затем достать его и сразу разложить по стерильным банкам.
5. То же самое повторить со второй половиной перца.
6. Когда весь перец будет разложен, залить его горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать 5-7 минут.
7. Закатать банки, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: