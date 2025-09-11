Осень – лучшее время для заготовок, и перец здесь занимает особое место. Он яркий, сочный, ароматный и подходит к любому столу – от праздничного до повседневного. Правильно закрытый перец зимой станет отличной закуской, которая сохранит вкус лета и добавит разнообразия в домашнее меню. А главное – приготовление не требует много времени и усилий.

Идея приготовления перца на зиму опубликована на странице фудблогера vera culinary blog в Instagram.

Ингредиенты:

перец – 3 кг.

Для маринада:

вода – 1 л

масло – 200 мл.

соль – 55 г

уксус 9% – 150 мл.

мед – 200 г

перец горошком – 1 ст.л.

гвоздика – 5 шт.

лавровый лист – 5 шт.

Способ приготовления:

1. Перец хорошо промыть и разрезать на 4-6 частей.

2. В большой кастрюле приготовить маринад: смешать воду, масло, соль, уксус, мед, специи и довести до кипения.

3. Выложить половину перца в кипящий маринад и варить 3 минуты.

4. Затем достать его и сразу разложить по стерильным банкам.

5. То же самое повторить со второй половиной перца.

6. Когда весь перец будет разложен, залить его горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать 5-7 минут.

7. Закатать банки, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания.

