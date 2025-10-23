Как вкусно заквасить помидоры: с листьями хрена и чесноком
Заквашенные помидоры – одна из самых любимых зимних закруток. Они имеют яркий вкус, приятный аромат и прекрасно дополняют любое блюдо. Особый шарм овощам придают пряные листья и чеснок, благодаря которым вкус становится более выразительным и насыщенным. Приготовление таких помидоров не требует сложных ингредиентов или большого опыта. Достаточно нескольких простых шагов, и через некоторое время получите готовую домашнюю закуску.
Рецептом квашеных помидоров с листьями хрена и чесноком поделилась фудблогерка valeria pytel в Instagram.
Для приготовления понадобится около 2 кг спелых помидоров. Вкус и аромат обеспечат листья хрена, зонтики укропа, листья вишни и смородины, а также несколько зубцов чеснока. Именно эти компоненты создают правильный баланс остроты, свежести и нежной кислинки.
Ингредиенты:
- помидоры – примерно 2 кг.
- листья хрена – несколько штук
- зонтики укропа – 2 шт.
- листья вишни – 3-4 шт.
- листья смородины – 3-4 шт.
- чеснок – 7 зубцов.
Для маринада (на 1 л воды):
- горчица – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно банки выложите листья хрена, зонтик укропа и несколько зубцов чеснока. Далее плотно сложите помидоры, добавьте еще немного чеснока и укропа.
2. Для маринада в литре воды растворите горчицу, соль и сахар, хорошо перемешайте и залейте смесь в банку.
3. Накройте крышкой и оставьте бродить.
4. Если есть погреб – дайте помидорам настояться около 30 дней. При отсутствии погреба достаточно подержать их при комнатной температуре 5 дней, а затем переставить в прохладное место.
5. Через несколько недель получите готовую закуску с выразительным ароматом хрена, чеснока и специй. Такой рецепт позволяет приготовить помидоры, которые хорошо хранятся и имеют насыщенный домашний вкус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: