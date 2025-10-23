Заквашенные помидоры – одна из самых любимых зимних закруток. Они имеют яркий вкус, приятный аромат и прекрасно дополняют любое блюдо. Особый шарм овощам придают пряные листья и чеснок, благодаря которым вкус становится более выразительным и насыщенным. Приготовление таких помидоров не требует сложных ингредиентов или большого опыта. Достаточно нескольких простых шагов, и через некоторое время получите готовую домашнюю закуску.

Рецептом квашеных помидоров с листьями хрена и чесноком поделилась фудблогерка valeria pytel в Instagram.

Для приготовления понадобится около 2 кг спелых помидоров. Вкус и аромат обеспечат листья хрена, зонтики укропа, листья вишни и смородины, а также несколько зубцов чеснока. Именно эти компоненты создают правильный баланс остроты, свежести и нежной кислинки.

Ингредиенты:

помидоры – примерно 2 кг.

листья хрена – несколько штук

зонтики укропа – 2 шт.

листья вишни – 3-4 шт.

листья смородины – 3-4 шт.

чеснок – 7 зубцов.

Для маринада (на 1 л воды):

горчица – 1 ст.л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. На дно банки выложите листья хрена, зонтик укропа и несколько зубцов чеснока. Далее плотно сложите помидоры, добавьте еще немного чеснока и укропа.

2. Для маринада в литре воды растворите горчицу, соль и сахар, хорошо перемешайте и залейте смесь в банку.

3. Накройте крышкой и оставьте бродить.

4. Если есть погреб – дайте помидорам настояться около 30 дней. При отсутствии погреба достаточно подержать их при комнатной температуре 5 дней, а затем переставить в прохладное место.

5. Через несколько недель получите готовую закуску с выразительным ароматом хрена, чеснока и специй. Такой рецепт позволяет приготовить помидоры, которые хорошо хранятся и имеют насыщенный домашний вкус.

