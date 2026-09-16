Как вкусно замариновать баклажаны с чесноком: закуска на любой случай
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Маринованные баклажаны с чесноком можно приготовить всего за несколько часов, а затем подавать к мясу, картофелю или другим домашним блюдам. Баклажаны получаются мягкими, ароматными и с приятной остротой. Для маринада нужны простые продукты, которые обычно есть на кухне. Такая закуска хорошо подходит и для повседневного меню, и для праздничного стола.
Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов с чесноком опубликована на странице mamaь verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг.
- чеснок – 6-10 зубчиков
- свежая зелень – по вкусу
- вода – 200 мл
- растительное масло – 100-150 мл.
- сахар – 50 г
- соль – 1 ст.л.
- уксус – 80 мл.
- чёрный молотый перец – по вкусу
- острый перец – по вкусу
- молотый кориандр – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нужно помыть, обрезать кончики и нарезать примерно одинаковыми брусочками. В кастрюле вскипятить подсоленную воду, опустить туда подготовленные овощи и проварить 3-5 минут.
2. Баклажаны должны стать мягче, но не развариться. После этого воду слить и оставить овощи остывать.
3. Для маринада в небольшой кастрюле смешать воду, масло, сахар, соль и уксус. Поставить смесь на огонь и нагревать, помешивая, пока сахар и соль не растворятся. После закипания сразу снять маринад с плиты и полностью его остудить.
4. Чеснок очистить и нарезать тонкими ломтиками или измельчить. Зелень также мелко нарезать. Если хочется сделать закуску острее, добавить немного измельчённого острого перца.
5. В чистую емкость выложить баклажаны, чеснок и зелень слоями. Каждый слой можно слегка посыпать черным перцем и молотым кориандром. Когда все овощи будут выложены, залить их охлажденным маринадом.
6. Накрыть емкость крышкой и поставить в холодильник. Уже через 2 часа маринованные баклажаны можно подавать к столу, но после более длительного настаивания вкус станет ещё более выразительным.
7. Готовую закуску можно подавать охлажденной вместе с мясными блюдами, шашлыком, запеченным картофелем или просто со свежим хлебом. Баклажаны с чесноком имеют насыщенный маринад, поэтому хорошо сочетаются с простыми гарнирами и горячими блюдами.
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