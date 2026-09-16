Как вкусно замариновать баклажаны с чесноком: закуска на любой случай

Маринованные баклажаны с чесноком можно приготовить всего за несколько часов, а затем подавать к мясу, картофелю или другим домашним блюдам. Баклажаны получаются мягкими, ароматными и с приятной остротой. Для маринада нужны простые продукты, которые обычно есть на кухне. Такая закуска хорошо подходит и для повседневного меню, и для праздничного стола.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов с чесноком опубликована на странице mamaь verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

чеснок – 6-10 зубчиков

свежая зелень – по вкусу

вода – 200 мл

растительное масло – 100-150 мл.

сахар – 50 г

соль – 1 ст.л.

уксус – 80 мл.

чёрный молотый перец – по вкусу

острый перец – по вкусу

молотый кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нужно помыть, обрезать кончики и нарезать примерно одинаковыми брусочками. В кастрюле вскипятить подсоленную воду, опустить туда подготовленные овощи и проварить 3-5 минут.

2. Баклажаны должны стать мягче, но не развариться. После этого воду слить и оставить овощи остывать.

3. Для маринада в небольшой кастрюле смешать воду, масло, сахар, соль и уксус. Поставить смесь на огонь и нагревать, помешивая, пока сахар и соль не растворятся. После закипания сразу снять маринад с плиты и полностью его остудить.

4. Чеснок очистить и нарезать тонкими ломтиками или измельчить. Зелень также мелко нарезать. Если хочется сделать закуску острее, добавить немного измельчённого острого перца.

5. В чистую емкость выложить баклажаны, чеснок и зелень слоями. Каждый слой можно слегка посыпать черным перцем и молотым кориандром. Когда все овощи будут выложены, залить их охлажденным маринадом.

6. Накрыть емкость крышкой и поставить в холодильник. Уже через 2 часа маринованные баклажаны можно подавать к столу, но после более длительного настаивания вкус станет ещё более выразительным.

7. Готовую закуску можно подавать охлажденной вместе с мясными блюдами, шашлыком, запеченным картофелем или просто со свежим хлебом. Баклажаны с чесноком имеют насыщенный маринад, поэтому хорошо сочетаются с простыми гарнирами и горячими блюдами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: