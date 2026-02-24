Как вкусно замариновать фиолетовый лук: к мясу и различным салатам

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
33
Маринованный лук очень вкусно добавлять в различные салаты, а также просто к мясу в прикуску. Овощ после приготовления будет очень сочным, а горечь нейтрализуется. Главное – четко придерживаться рецепта.

Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 средние луковицы
  • 200 мл. воды
  • 1 ст.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 7 ст.л. яблочного уксуса

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.

2. В воде растворите сахар и соль.

3. Добавьте яблочный уксус и хорошо перемешайте.

4. Залейте лук маринадом.

5. Оставьте мариноваться на 20-30 минут (можно дольше для более насыщенного вкуса).

