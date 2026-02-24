Все рецепты
Как вкусно замариновать фиолетовый лук: к мясу и различным салатам
Маринованный лук очень вкусно добавлять в различные салаты, а также просто к мясу в прикуску. Овощ после приготовления будет очень сочным, а горечь нейтрализуется. Главное – четко придерживаться рецепта.
Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 средние луковицы
- 200 мл. воды
- 1 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 7 ст.л. яблочного уксуса
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
2. В воде растворите сахар и соль.
3. Добавьте яблочный уксус и хорошо перемешайте.
4. Залейте лук маринадом.
5. Оставьте мариноваться на 20-30 минут (можно дольше для более насыщенного вкуса).
