Маринованный лук очень вкусно добавлять в различные салаты, а также просто к мясу в прикуску. Овощ после приготовления будет очень сочным, а горечь нейтрализуется. Главное – четко придерживаться рецепта.

Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.

Ингредиенты:

3 средние луковицы

200 мл. воды

1 ст.л. сахара

0,5 ч.л. соли

7 ст.л. яблочного уксуса

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.

2. В воде растворите сахар и соль.

3. Добавьте яблочный уксус и хорошо перемешайте.

4. Залейте лук маринадом.

5. Оставьте мариноваться на 20-30 минут (можно дольше для более насыщенного вкуса).

