Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

Для того, чтобы овощи были вкусными и полезными, их можно запечь. На это вам понадобится совсем мало времени, а результат точно того стоит. Главное – выбрать правильный маринад для пикантности и насыщенности.

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Идея приготовления запеченных овощей в ароматном маринаде опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Можно есть в самостоятельном виде или подавать с любимым мясом или рыбой.

Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

Ингредиенты:

  • капуста (белокочанная или брюссельская)
  • морковь
  • грибы
  • лук
  • брокколи
  • цветная капуста
  • перец
  • кабачки

Ингредиенты для маринада:

  • масло ГХИ – 4 ч.л.
  • соевый соус – 2 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу
  • горчица в зернах – 0,5 ч.л.
  • сок лимона – 1/4 лимона

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

1. Промыть и нарезать овощи крупными кусочками, чтобы они сохранили форму.

Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

2. Смешать масло ГХИ, соевый соус, соль, специи, горчицу и сок лимона.

Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

3. Полить овощи маринадом, хорошо перемешать и оставить хотя бы на 10 минут для пропитки.

Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

4. Выложить овощи на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

Как вкусно замариновать и запечь овощи: простой рецепт за 15 минут

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