Для того, чтобы овощи были вкусными и полезными, их можно запечь. На это вам понадобится совсем мало времени, а результат точно того стоит. Главное – выбрать правильный маринад для пикантности и насыщенности.

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Идея приготовления запеченных овощей в ароматном маринаде опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Можно есть в самостоятельном виде или подавать с любимым мясом или рыбой.

Ингредиенты:

капуста (белокочанная или брюссельская)

морковь

грибы

лук

брокколи

цветная капуста

перец

кабачки

Ингредиенты для маринада:

масло ГХИ – 4 ч.л.

соевый соус – 2 ч.л.

соль – по вкусу

любимые специи – по вкусу

горчица в зернах – 0,5 ч.л.

сок лимона – 1/4 лимона

Способ приготовления:

1. Промыть и нарезать овощи крупными кусочками, чтобы они сохранили форму.

2. Смешать масло ГХИ, соевый соус, соль, специи, горчицу и сок лимона.

3. Полить овощи маринадом, хорошо перемешать и оставить хотя бы на 10 минут для пропитки.

4. Выложить овощи на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

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