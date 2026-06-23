Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
78
Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком
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Если урожай кабачков в этом году особенно обильный, стоит попробовать приготовить ароматные маринованные кабачки по простому домашнему рецепту. Благодаря специальному маринаду и набору пряных добавок овощи приобретают насыщенный вкус и остаются приятно плотными. Такую заготовку можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам.

Идея приготовления пикантных маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг.
  • чеснок – 4 зубчика
  • укроп – несколько стеблей
  • листья смородины – 2-3 шт.
  • листья вишни – 2-3 шт.
  • чёрный перец горошком – 8-10 шт.
  • вода – 1,3 л
  • соль – 1 ст.л. с горкой
  • сахар – 2 ст.л.
  • уксус 9% – 80 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

1. Кабачки тщательно вымойте и нарежьте кружочками средней толщины. Не стоит делать их слишком тонкими, чтобы овощи сохранили форму после маринования.

2. Банки и крышки предварительно простерилизуйте любым удобным способом.

3. На дно каждой банки выложите листья смородины, листья вишни, перец горошком, стебли укропа и дольки чеснока.

Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

4. Плотно заполните банки кружочками кабачков, но не утрамбовывайте их слишком сильно.

5. Для маринада доведите воду до кипения.

Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

6. Добавьте соль и сахар, перемешайте и проварите 1-2 минуты до полного растворения ингредиентов.

7. После этого дайте маринаду покипеть ещё примерно две минуты.

Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

8. Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Хорошо перемешайте.

9. Горячим маринадом залейте кабачки до самого верха банок.

10. Сразу же закрутите стерилизованными крышками.

Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком

11. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

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