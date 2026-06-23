Как вкусно замариновать кабачки: рецепт с листьями вишни, укропом и чесноком
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Если урожай кабачков в этом году особенно обильный, стоит попробовать приготовить ароматные маринованные кабачки по простому домашнему рецепту. Благодаря специальному маринаду и набору пряных добавок овощи приобретают насыщенный вкус и остаются приятно плотными. Такую заготовку можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам.
Идея приготовления пикантных маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг.
- чеснок – 4 зубчика
- укроп – несколько стеблей
- листья смородины – 2-3 шт.
- листья вишни – 2-3 шт.
- чёрный перец горошком – 8-10 шт.
- вода – 1,3 л
- соль – 1 ст.л. с горкой
- сахар – 2 ст.л.
- уксус 9% – 80 мл.
Способ приготовления:
1. Кабачки тщательно вымойте и нарежьте кружочками средней толщины. Не стоит делать их слишком тонкими, чтобы овощи сохранили форму после маринования.
2. Банки и крышки предварительно простерилизуйте любым удобным способом.
3. На дно каждой банки выложите листья смородины, листья вишни, перец горошком, стебли укропа и дольки чеснока.
4. Плотно заполните банки кружочками кабачков, но не утрамбовывайте их слишком сильно.
5. Для маринада доведите воду до кипения.
6. Добавьте соль и сахар, перемешайте и проварите 1-2 минуты до полного растворения ингредиентов.
7. После этого дайте маринаду покипеть ещё примерно две минуты.
8. Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Хорошо перемешайте.
9. Горячим маринадом залейте кабачки до самого верха банок.
10. Сразу же закрутите стерилизованными крышками.
11. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
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