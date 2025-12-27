Все рецепты
Как вкусно замариновать лук для салатов: универсальный рецепт
Лук в салате всегда добавляет особую пикантность. Но перед тем, как класть продукт в блюдо, его нужно замариновать, чтобы убрать горечь и жгучесть. Для того, чтобы действительно вкусно и быстро замариновать лук, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления сочного маринованного лука для салатов опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты для маринада:
- 200 мл. воды
- 200 мл. яблочного уксуса
- 1 ст.л. соли
- 3 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Соединить в кастрюльке все ингредиенты для маринада.
2. Довести смесь до кипения.
3. Залить лук сразу горячим маринадом.
4. Уже через 2-3 часа можно смаковать.
5. Хранить в холодильнике.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: