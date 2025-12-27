Лук в салате всегда добавляет особую пикантность. Но перед тем, как класть продукт в блюдо, его нужно замариновать, чтобы убрать горечь и жгучесть. Для того, чтобы действительно вкусно и быстро замариновать лук, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочного маринованного лука для салатов опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

200 мл. воды

200 мл. яблочного уксуса

1 ст.л. соли

3 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Соединить в кастрюльке все ингредиенты для маринада.

2. Довести смесь до кипения.

3. Залить лук сразу горячим маринадом.

4. Уже через 2-3 часа можно смаковать.

5. Хранить в холодильнике.

