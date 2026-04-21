Как вкусно замариновать лук к шашлыку: самый простой рецепт
Маринованный лук – простое дополнение к шашлыку и другим блюдам. Он готовится быстро и из минимального количества ингредиентов. Такой вариант получается ароматным и с легкой кислинкой. Лук становится более нежным и не имеет резкого вкуса. Рецепт подходит для любого случая.
Идея приготовления быстрого маринованного лука опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- лук средний – 1 шт.
- уксус – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
Дополнительно по желанию:
- зелень – по вкусу
- масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или любым удобным способом.
2. Переложите подготовленный лук в миску.
3. Добавьте уксус и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
4. Оставьте лук мариноваться примерно на 10-15 минут.
5. После этого слегка отожмите лишнюю жидкость. По желанию добавьте измельченную зелень или несколько капель масла для более насыщенного вкуса.
6. Готовый маринованный лук можно подавать к шашлыку, мясным блюдам, сельди или использовать для салатов. Это простой и быстрый способ сделать любое блюдо более ароматным и вкусным.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: