Маринованный лук – простое дополнение к шашлыку и другим блюдам. Он готовится быстро и из минимального количества ингредиентов. Такой вариант получается ароматным и с легкой кислинкой. Лук становится более нежным и не имеет резкого вкуса. Рецепт подходит для любого случая.

Идея приготовления быстрого маринованного лука опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

лук средний – 1 шт.

уксус – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

Дополнительно по желанию:

зелень – по вкусу

масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или любым удобным способом.

2. Переложите подготовленный лук в миску.

3. Добавьте уксус и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Оставьте лук мариноваться примерно на 10-15 минут.

5. После этого слегка отожмите лишнюю жидкость. По желанию добавьте измельченную зелень или несколько капель масла для более насыщенного вкуса.

6. Готовый маринованный лук можно подавать к шашлыку, мясным блюдам, сельди или использовать для салатов. Это простой и быстрый способ сделать любое блюдо более ароматным и вкусным.

