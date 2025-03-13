Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта
Шашлык станет в разы вкуснее, если подать его с маринованным луком. Для этого воспользуйтесь одним из следующих вариантов приготовления овоща. Он будет достаточно пряным и сочным. К тому же, очень быстро будет готов к употреблению.
Простыми рецептами маринадов для лука к шашлыку поделилась фудблогер Мария Партика (mariya partyka) в Instagram. Можно сделать сразу три или выбрать один по вашему вкусу.
Первый вариант:
- лук белый – 1 шт.
- паприка копченая – 0,5 ч.л.
- петрушка
- сахар – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
Второй вариант:
- лук фиолетовый – 1 шт.
- петрушка
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
Третий вариант:
- лук белый – 1 шт.
- сушеный базилик – 1/4 л.
- укроп
- соль – 1/3 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать лук кольца.
2. Разделить по трем емкостям.
3. В каждый из этих сосудов добавить необходимые ингредиенты маринадов (если выбрали один, можно лук не разделять).
4. Всё хорошо перемешать.
5. Оставить мариноваться на 30 минут.
6. Подавать с чесноком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: