Шашлык станет в разы вкуснее, если подать его с маринованным луком. Для этого воспользуйтесь одним из следующих вариантов приготовления овоща. Он будет достаточно пряным и сочным. К тому же, очень быстро будет готов к употреблению.

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Простыми рецептами маринадов для лука к шашлыку поделилась фудблогер Мария Партика (mariya partyka) в Instagram. Можно сделать сразу три или выбрать один по вашему вкусу.

Первый вариант:

лук белый – 1 шт.

паприка копченая – 0,5 ч.л.

петрушка

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

Второй вариант:

лук фиолетовый – 1 шт.

петрушка

сахар – 1 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

Третий вариант:

лук белый – 1 шт.

сушеный базилик – 1/4 л.

укроп

соль – 1/3 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать лук кольца.

2. Разделить по трем емкостям.

3. В каждый из этих сосудов добавить необходимые ингредиенты маринадов (если выбрали один, можно лук не разделять).

4. Всё хорошо перемешать.

5. Оставить мариноваться на 30 минут.

6. Подавать с чесноком.

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