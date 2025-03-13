Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

Шашлык станет в разы вкуснее, если подать его с маринованным луком. Для этого воспользуйтесь одним из следующих вариантов приготовления овоща. Он будет достаточно пряным и сочным. К тому же, очень быстро будет готов к употреблению.

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Простыми рецептами маринадов для лука к шашлыку поделилась фудблогер Мария Партика (mariya partyka) в Instagram. Можно сделать сразу три или выбрать один по вашему вкусу.

Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

Первый вариант:

  • лук белый – 1 шт.
  • паприка копченая – 0,5 ч.л.
  • петрушка
  • сахар – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Второй вариант:

  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • петрушка
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1/3 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Третий вариант:

  • лук белый – 1 шт.
  • сушеный базилик – 1/4 л.
  • укроп
  • соль – 1/3 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

1. Нарезать лук кольца.

2. Разделить по трем емкостям.

Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

3. В каждый из этих сосудов добавить необходимые ингредиенты маринадов (если выбрали один, можно лук не разделять).

Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

4. Всё хорошо перемешать.

5. Оставить мариноваться на 30 минут.

Как вкусно замариновать лук к шашлыку: топ-3 рецепта

6. Подавать с чесноком.

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