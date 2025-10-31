Маринованный лук – это простое, но универсальное блюдо, которое способно превратить даже обычный ужин в нечто особенное. Он добавляет блюдам приятной кислинки, свежести и легкого аромата специй. Такой лук прекрасно сочетается с мясом, рыбой, картофелем, салатами, бургерами или сэндвичами. Приготовить его можно всего за несколько минут, а хранится он в холодильнике несколько дней, сохраняя свой яркий вкус и хрусткость.

Идея приготовления вкусного маринованного лука опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты:

синий лук – 400 г

сахар – 100 г

соль – 50 г

уксус (9%) – 150 мл.

горячая вода – 300 мл.

душистый перец горошком – 4 шт.

черный перец горошком – 4 шт.

гвоздика – 4 бутона

Способ приготовления:

1. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или слайсами.

2. В глубокой миске или банке подготовьте маринад: соедините горячую воду, уксус, сахар, соль и все специи.

3. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы сахара и соли полностью растворились.

4. Если лук имеет острый вкус, можно использовать кипяток – это немного смягчит его.

5. Если лук сладкий, хватит просто теплой воды.

6. Залейте подготовленный лук маринадом, накройте крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре примерно на 20 минут. За это время он станет нежным, ароматным и приобретет красивый розовый оттенок.

7. Для длительного хранения переложите маринованный лук в банку, залейте маринадом и поставьте в холодильник. Он прекрасно хранится несколько дней и со временем становится еще вкуснее.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: