Как вкусно замариновать перец на зиму: простой рецепт с чесноком и специями

Маринованный сладкий перец – простая заготовка, которую удобно приготовить в конце сезона. Для этого понадобятся доступные специи, чеснок и маринад на основе уксуса, растительного масла, сахара и соли. Перец готовится недолго, поэтому после консервирования остаётся кусочками, а не превращается в мягкую массу. Зимой такую закуску можно подавать к мясу, гарнирам или просто добавлять в домашние блюда.

Идея приготовления вкусного маринованного перца опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Способ приготовления:

Ингредиенты:

сладкий перец – 3 кг. в очищенном виде

вода – 1 л

растительное масло – 200 мл.

уксус 9% – 180 мл.

сахар – 200 г

соль – 50 г

чеснок – 1 головка

душистый перец – 10 горошин

лавровый лист – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Сладкий перец хорошо вымойте, удалите плодоножки и семена. Нарежьте овощ длинными полосками примерно одинакового размера. Для заготовки лучше использовать свежий перец без поврежденных или испорченных участков.

2. Для маринада возьмите большую кастрюлю. Налейте воду, добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль, очищенный чеснок, душистый перец и лавровый лист. Перемешайте и доведите смесь до кипения.

3. Когда маринад закипит, переложите в кастрюлю подготовленный перец. Если все овощи не помещаются, готовьте их в несколько заходов. После повторного закипания варите перец примерно 5 минут, время от времени осторожно перемешивая.

4. Не стоит увеличивать время варки, так как перец может стать слишком мягким и потерять форму. После короткой варки кусочки должны оставаться целыми.

5. Заранее простерилизуйте банки и крышки. Горячий перец вместе с маринадом разложите по подготовленным банкам.

6. Если вы готовите овощи партиями, после завершения варки снова доведите маринад до кипения, залейте им банки и сразу же закройте стерилизованными крышками.

7. Готовые банки осторожно переверните вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. После этого перенесите маринованный перец в прохладное темное место для хранения.

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