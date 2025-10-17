Как вкусно замариновать перец в горчице: рецепт пикантной закуски на зиму
Маринованный перец в горчице – это простая, но очень вкусная закуска, которая прекрасно сохраняется зимой. Она имеет насыщенный аромат, легкую остроту и аппетитный вид. Перец в таком маринаде сочетает нежность овощей и пикантность горчицы, поэтому подходит и к мясным, и к рыбным блюдам. Приготовить его можно всего за полчаса из доступных ингредиентов.
Идея приготовления вкусного маринованного перца на зиму опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- перец сладкий – 1,2 кг.
- вода – 200 мл.
- масло (с травами, чесноком и базиликом или обычное) – 150 мл.
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- перец душистый молотый – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- горчица нежная – 200 г
- горчица в зернах – 50 г
- куркума – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Перец очистите от семян, нарежьте средними кусочками.
2. В кастрюле смешайте воду, масло, сахар, соль, специи, два вида горчицы и куркуму.
3. Доведите маринад до кипения и варите примерно 5 минут.
4. Добавьте нарезанные перцы в маринад и тушите еще 15 минут на среднем огне.
5. Горячие перцы разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом, закройте крышками, переверните вверх дном и дайте полностью остыть.
6. Получается 3 банки по 500 мл.
7. Хранить при комнатной температуре.
