Как вкусно замариновать перец в горчице: рецепт пикантной закуски на зиму

Маринованный перец в горчице – это простая, но очень вкусная закуска, которая прекрасно сохраняется зимой. Она имеет насыщенный аромат, легкую остроту и аппетитный вид. Перец в таком маринаде сочетает нежность овощей и пикантность горчицы, поэтому подходит и к мясным, и к рыбным блюдам. Приготовить его можно всего за полчаса из доступных ингредиентов.

Идея приготовления вкусного маринованного перца на зиму опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • перец сладкий – 1,2 кг.
  • вода – 200 мл.
  • масло (с травами, чесноком и базиликом или обычное) – 150 мл.
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • перец душистый молотый – 1 ч.л.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • горчица нежная – 200 г
  • горчица в зернах – 50 г
  • куркума – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Перец очистите от семян, нарежьте средними кусочками.

2. В кастрюле смешайте воду, масло, сахар, соль, специи, два вида горчицы и куркуму.

Как вкусно замариновать перец в горчице: рецепт пикантной закуски на зиму

3. Доведите маринад до кипения и варите примерно 5 минут.

Как вкусно замариновать перец в горчице: рецепт пикантной закуски на зиму

4. Добавьте нарезанные перцы в маринад и тушите еще 15 минут на среднем огне.

Как вкусно замариновать перец в горчице: рецепт пикантной закуски на зиму

5. Горячие перцы разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом, закройте крышками, переверните вверх дном и дайте полностью остыть.

6. Получается 3 банки по 500 мл.

7. Хранить при комнатной температуре.

