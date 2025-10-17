Маринованный перец в горчице – это простая, но очень вкусная закуска, которая прекрасно сохраняется зимой. Она имеет насыщенный аромат, легкую остроту и аппетитный вид. Перец в таком маринаде сочетает нежность овощей и пикантность горчицы, поэтому подходит и к мясным, и к рыбным блюдам. Приготовить его можно всего за полчаса из доступных ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления вкусного маринованного перца на зиму опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

перец сладкий – 1,2 кг.

вода – 200 мл.

масло (с травами, чесноком и базиликом или обычное) – 150 мл.

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ст.л.

перец душистый молотый – 1 ч.л.

лавровый лист – 2-3 шт.

горчица нежная – 200 г

горчица в зернах – 50 г

куркума – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Перец очистите от семян, нарежьте средними кусочками.

2. В кастрюле смешайте воду, масло, сахар, соль, специи, два вида горчицы и куркуму.

3. Доведите маринад до кипения и варите примерно 5 минут.

4. Добавьте нарезанные перцы в маринад и тушите еще 15 минут на среднем огне.

5. Горячие перцы разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом, закройте крышками, переверните вверх дном и дайте полностью остыть.

6. Получается 3 банки по 500 мл.

7. Хранить при комнатной температуре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: