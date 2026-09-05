Как вкусно замариновать помидоры без кожицы: их можно есть уже через сутки

Маринованные помидоры можно приготовить без сложных приготовлений и длительного ожидания. Если предварительно снять с них кожицу, овощи быстрее пропитаются ароматным маринадом. Уже на следующий день их можно подавать к столу. Особенно вкусными такие помидоры получаются с луком, чесноком, зеленью и острым перцем.

Идея приготовления вкусных маринованных помидоров без кожицы опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг.

лук – 1–2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

острый перец – 1 шт.

чеснок – 8-10 зубчиков

укроп и петрушка – по вкусу.

Для маринада:

вода – 2 л

соль – 4 ст.л. без горки

сахар – 5 ст.л.

уксус 9% – 120 мл

лавровый лист – 2–3 шт.

чёрный перец горошком – по вкусу

душистый перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте и сделайте на каждом неглубокий крестообразный надрез. Опустите овощи в кипяток примерно на 30-40 секунд, после чего сразу переложите в холодную воду. После такой обработки кожица легко снимется.

2. Лук очистите и нарежьте полукольцами или тонкими ломтиками. Болгарский и острый перец нарежьте, чеснок измельчите. Укроп и петрушку также нарежьте.

3. В подходящую емкость выкладывайте помидоры слоями, чередуя их с луком, сладким и острым перцем, чесноком и зеленью. Старайтесь распределить овощи равномерно, чтобы маринад пропитал все помидоры.

4. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец. Доведите смесь до кипения и проварите примерно 2-3 минуты. Выключите огонь и влейте уксус.

5. Залейте подготовленные помидоры горячим маринадом. Дайте им остыть при комнатной температуре, а затем накройте емкость и поставьте в холодильник.

6. Попробовать маринованные помидоры можно уже через сутки. За это время они успеют пропитаться маринадом, но если оставить закуску ещё на день-два, вкус станет более насыщенным.

7. Такие помидоры хорошо дополняют домашние мясные блюда, картофель, каши и другие гарниры. Благодаря сочетанию сладкого, кислого и острого вкуса они могут стать простой закуской для повседневного меню или праздничного стола.

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