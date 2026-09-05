Как вкусно замариновать помидоры без кожицы: их можно есть уже через сутки
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Маринованные помидоры можно приготовить без сложных приготовлений и длительного ожидания. Если предварительно снять с них кожицу, овощи быстрее пропитаются ароматным маринадом. Уже на следующий день их можно подавать к столу. Особенно вкусными такие помидоры получаются с луком, чесноком, зеленью и острым перцем.
Идея приготовления вкусных маринованных помидоров без кожицы опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг.
- лук – 1–2 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
- острый перец – 1 шт.
- чеснок – 8-10 зубчиков
- укроп и петрушка – по вкусу.
Для маринада:
- вода – 2 л
- соль – 4 ст.л. без горки
- сахар – 5 ст.л.
- уксус 9% – 120 мл
- лавровый лист – 2–3 шт.
- чёрный перец горошком – по вкусу
- душистый перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры помойте и сделайте на каждом неглубокий крестообразный надрез. Опустите овощи в кипяток примерно на 30-40 секунд, после чего сразу переложите в холодную воду. После такой обработки кожица легко снимется.
2. Лук очистите и нарежьте полукольцами или тонкими ломтиками. Болгарский и острый перец нарежьте, чеснок измельчите. Укроп и петрушку также нарежьте.
3. В подходящую емкость выкладывайте помидоры слоями, чередуя их с луком, сладким и острым перцем, чесноком и зеленью. Старайтесь распределить овощи равномерно, чтобы маринад пропитал все помидоры.
4. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец. Доведите смесь до кипения и проварите примерно 2-3 минуты. Выключите огонь и влейте уксус.
5. Залейте подготовленные помидоры горячим маринадом. Дайте им остыть при комнатной температуре, а затем накройте емкость и поставьте в холодильник.
6. Попробовать маринованные помидоры можно уже через сутки. За это время они успеют пропитаться маринадом, но если оставить закуску ещё на день-два, вкус станет более насыщенным.
7. Такие помидоры хорошо дополняют домашние мясные блюда, картофель, каши и другие гарниры. Благодаря сочетанию сладкого, кислого и острого вкуса они могут стать простой закуской для повседневного меню или праздничного стола.
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