Как вкусно замариновать помидоры половинками: с укропом и чесноком
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Маринованные помидоры, разрезанные пополам – это удобный способ приготовить ароматную зимнюю заготовку из привычных продуктов. Благодаря сочетанию чеснока, укропа и легкой кисло-сладкой заливки помидоры получаются насыщенными на вкус и хорошо сохраняют свою структуру. Такой рецепт подходит для домашнего консервирования и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления маринованных помидоров половинками опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- помидоры – спелые, плотные плоды, разрезанные пополам
- чеснок – несколько зубчиков, нарезанных пластинками
- лук – небольшой, нарезанный кольцами
- укроп – свежий, небольшой пучок
- лавровый лист – 1 шт.
- чёрный перец горошком – 10 шт.
- соль – 2 ч.л. без горки
- сахар – 2 ст.л. без горки
- уксус 9% – 1 ст.л. (или 2 ст.л. 5%)
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно стерилизованной литровой банки выложить лавровый лист, черный перец, нарезанный чеснок, немного лука и укроп.
2. Выложить половинки помидоров срезом вниз, плотно заполняя банку.
3. Добавить еще немного лука и укропа, после чего снова выложить слой помидоров. Завершить слоем зелени и лука сверху.
4. Добавить соль, сахар, уксус и масло прямо в банку.
5. Залить все кипячком до верха.
6. Поставить банки в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и стерилизовать 20 минут.
7. После стерилизации плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
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