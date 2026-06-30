Маринованные помидоры, разрезанные пополам – это удобный способ приготовить ароматную зимнюю заготовку из привычных продуктов. Благодаря сочетанию чеснока, укропа и легкой кисло-сладкой заливки помидоры получаются насыщенными на вкус и хорошо сохраняют свою структуру. Такой рецепт подходит для домашнего консервирования и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления маринованных помидоров половинками опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

помидоры – спелые, плотные плоды, разрезанные пополам

чеснок – несколько зубчиков, нарезанных пластинками

лук – небольшой, нарезанный кольцами

укроп – свежий, небольшой пучок

лавровый лист – 1 шт.

чёрный перец горошком – 10 шт.

соль – 2 ч.л. без горки

сахар – 2 ст.л. без горки

уксус 9% – 1 ст.л. (или 2 ст.л. 5%)

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. На дно стерилизованной литровой банки выложить лавровый лист, черный перец, нарезанный чеснок, немного лука и укроп.

2. Выложить половинки помидоров срезом вниз, плотно заполняя банку.

3. Добавить еще немного лука и укропа, после чего снова выложить слой помидоров. Завершить слоем зелени и лука сверху.

4. Добавить соль, сахар, уксус и масло прямо в банку.

5. Залить все кипячком до верха.

6. Поставить банки в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и стерилизовать 20 минут.

7. После стерилизации плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

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