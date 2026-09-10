Как вкусно замариновать помидоры с горчицей: не разваливаются в банке

Маринованные помидоры хорошо сочетаются с домашними блюдами и могут разнообразить зимнее меню. Особенно вкусными они получаются с пряной зеленью, острым перцем и горчицей. Для этого рецепта лучше брать небольшие плотные помидоры, которые хорошо держат форму во время квашения.

Идея приготовления вкусных квашеных помидоров с горчицей опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры

готовая смесь специй для томатов: примерно ⅓ пачки на 3-литровое ведерко

лук

острый перец

листья вишни

фенхель

буролистник

базилик

петрушка

ботва моркови

виноградные листья

зелень хрена

Для рассола на 5 л воды

вода – 5 л

соль – 150 г

сахар – 125 г

сухая горчица – 70 г

Способ приготовления:

1. Помидоры нужно вымыть и отобрать плотные, упругие плоды без повреждений. Для этого способа хорошо подходят помидоры сорта "сливки", поскольку они лучше сохраняют форму.

2. На дно ведерка выложить горсть лука, острый перец и подготовленную зелень. Добавить смесь специй для томатов. Если используется готовая приправа, на 3-литровое ведерко достаточно примерно трети пачки. В такой смеси уже могут быть лавровый лист, сушеный чеснок, душистый перец, горчица и другие специи.

3. Сверху плотно выложить помидоры. Отдельно приготовить рассол. Для этого в 5 литрах воды растворить 150 г соли, 125 г сахара и 70 г сухой горчицы. Жидкость нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Залить помидоры приготовленным рассолом. Сверху положить виноградный лист и зелень хрена. Накрыть емкость крышкой и поставить в погреб.

5. Маринованные помидоры с горчицей будут готовы примерно через три недели. За это время они хорошо пропитаются специями и приобретут характерный пряный вкус. Для получения большего количества рассола пропорции легко увеличить: на 10 литров воды нужно взять по одному стакану соли, сахара и сухой горчицы.

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