Как вкусно замариновать помидоры с горчицей: не разваливаются в банке
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Маринованные помидоры хорошо сочетаются с домашними блюдами и могут разнообразить зимнее меню. Особенно вкусными они получаются с пряной зеленью, острым перцем и горчицей. Для этого рецепта лучше брать небольшие плотные помидоры, которые хорошо держат форму во время квашения.
Идея приготовления вкусных квашеных помидоров с горчицей опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры
- готовая смесь специй для томатов: примерно ⅓ пачки на 3-литровое ведерко
- лук
- острый перец
- листья вишни
- фенхель
- буролистник
- базилик
- петрушка
- ботва моркови
- виноградные листья
- зелень хрена
Для рассола на 5 л воды
- вода – 5 л
- соль – 150 г
- сахар – 125 г
- сухая горчица – 70 г
Способ приготовления:
1. Помидоры нужно вымыть и отобрать плотные, упругие плоды без повреждений. Для этого способа хорошо подходят помидоры сорта "сливки", поскольку они лучше сохраняют форму.
2. На дно ведерка выложить горсть лука, острый перец и подготовленную зелень. Добавить смесь специй для томатов. Если используется готовая приправа, на 3-литровое ведерко достаточно примерно трети пачки. В такой смеси уже могут быть лавровый лист, сушеный чеснок, душистый перец, горчица и другие специи.
3. Сверху плотно выложить помидоры. Отдельно приготовить рассол. Для этого в 5 литрах воды растворить 150 г соли, 125 г сахара и 70 г сухой горчицы. Жидкость нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
4. Залить помидоры приготовленным рассолом. Сверху положить виноградный лист и зелень хрена. Накрыть емкость крышкой и поставить в погреб.
5. Маринованные помидоры с горчицей будут готовы примерно через три недели. За это время они хорошо пропитаются специями и приобретут характерный пряный вкус. Для получения большего количества рассола пропорции легко увеличить: на 10 литров воды нужно взять по одному стакану соли, сахара и сухой горчицы.
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