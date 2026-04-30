Как вкусно замариновать сало с чесноком и специями: можно есть через три дня
Сало – это простая и хорошо известная домашняя закуска, которую легко приготовить самостоятельно. Лучший вкус оно раскрывает после правильного маринования. Для этого не нужно много ингредиентов или сложных действий. Достаточно немного времени и базовых специй. В результате получается ароматное блюдо, которое хорошо сочетается с хлебом или горячими блюдами
Идея приготовления пикантного маринованного сала опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- сало или подчеревина – 1,5 кг.
- вода – 1 л
- соль – 150 г
- лавровый лист – 3-5 шт.
- смесь перцев – по вкусу
- кориандр – по вкусу
- чеснок – 5-6 зубчиков
- красный острый перец – по вкусу
- тимьян – по желанию
Способ приготовления:
1. Сделайте маринад: налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, лавровый лист, смесь перцев, кориандр и другие специи. Доведите до кипения и проварите примерно 3 минуты, чтобы специи отдали аромат.
2. После этого полностью охладите рассол.
3. Подготовьте сало: нарежьте его удобными кусками, при необходимости промойте и обсушите. Очистите чеснок и нарежьте его пластинками.
4. Выложите сало в глубокую емкость, добавьте чеснок и залейте холодным маринадом так, чтобы он полностью покрыл продукт.
5. Накройте емкость и поставьте в холодильник на трое суток. За это время сало хорошо промаринуется и приобретет насыщенный вкус.
6. После маринования достаньте сало, обсушите и по желанию обваляйте в дополнительных специях или перце для более выраженного аромата.
