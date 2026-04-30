Сало – это простая и хорошо известная домашняя закуска, которую легко приготовить самостоятельно. Лучший вкус оно раскрывает после правильного маринования. Для этого не нужно много ингредиентов или сложных действий. Достаточно немного времени и базовых специй. В результате получается ароматное блюдо, которое хорошо сочетается с хлебом или горячими блюдами

Идея приготовления пикантного маринованного сала опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

сало или подчеревина – 1,5 кг.

вода – 1 л

соль – 150 г

лавровый лист – 3-5 шт.

смесь перцев – по вкусу

кориандр – по вкусу

чеснок – 5-6 зубчиков

красный острый перец – по вкусу

тимьян – по желанию

Способ приготовления:

1. Сделайте маринад: налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, лавровый лист, смесь перцев, кориандр и другие специи. Доведите до кипения и проварите примерно 3 минуты, чтобы специи отдали аромат.

2. После этого полностью охладите рассол.

3. Подготовьте сало: нарежьте его удобными кусками, при необходимости промойте и обсушите. Очистите чеснок и нарежьте его пластинками.

4. Выложите сало в глубокую емкость, добавьте чеснок и залейте холодным маринадом так, чтобы он полностью покрыл продукт.

5. Накройте емкость и поставьте в холодильник на трое суток. За это время сало хорошо промаринуется и приобретет насыщенный вкус.

6. После маринования достаньте сало, обсушите и по желанию обваляйте в дополнительных специях или перце для более выраженного аромата.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: