Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок
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Шампиньоны можно не только жарить или запекать, но и готовить в виде ароматной закуски. После запекания грибы хорошо впитывают маринад и приобретают насыщенный вкус. Добавление красного лука, сладкого перца и свежей зелени делает блюдо ещё ярче. Такую закуску можно подавать к мясным блюдам, гарнирам или просто как самостоятельное блюдо.
Идея приготовления пикантных закусочных шампиньонов опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 750 г
- растительное масло – 50 мл.
- чёрный перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- приправа к грибам – по вкусу
- средиземноморские травы – по вкусу
Для маринада
- соевый соус – 80 мл.
- соус "Сладкий чили" – по вкусу
- чеснок – 2 зубчика
- уксус – 1 ст.л.
Дополнительно
- красный лук – 1/2 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- укроп – по вкусу
- петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны хорошо промойте и просушите.
2. Переложите грибы в большую миску, добавьте масло, перец, копченую паприку, приправу для грибов и средиземноморские травы.
3. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый гриб.
4. Выложите шампиньоны на противень или в форму для запекания.
5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.
6. Пока грибы готовятся, приготовьте маринад. Для этого смешайте соевый соус, сладкий соус чили, уксус и измельчённый чеснок.
7. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а сладкий перец – полосками.
8. Зелень мелко нарежьте. Горячие запеченные шампиньоны переложите в емкость с маринадом. Добавьте подготовленные овощи и зелень.
9. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы грибы равномерно покрылись заправкой.
10. Накройте емкость крышкой и оставьте мариноваться на несколько часов, а лучше всего –, на ночь в холодильнике.
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