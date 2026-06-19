Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
423
Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Шампиньоны можно не только жарить или запекать, но и готовить в виде ароматной закуски. После запекания грибы хорошо впитывают маринад и приобретают насыщенный вкус. Добавление красного лука, сладкого перца и свежей зелени делает блюдо ещё ярче. Такую закуску можно подавать к мясным блюдам, гарнирам или просто как самостоятельное блюдо.

Идея приготовления пикантных закусочных шампиньонов опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 750 г
  • растительное масло – 50 мл.
  • чёрный перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • приправа к грибам – по вкусу
  • средиземноморские травы – по вкусу

Для маринада

  • соевый соус – 80 мл.
  • соус "Сладкий чили" – по вкусу
  • чеснок – 2 зубчика
  • уксус – 1 ст.л.

Дополнительно

  • красный лук  –  1/2 шт.
  • сладкий перец – 1 шт.
  • укроп – по вкусу
  • петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

1. Шампиньоны хорошо промойте и просушите.

2. Переложите грибы в большую миску, добавьте масло, перец, копченую паприку, приправу для грибов и средиземноморские травы.

3. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый гриб.

Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

4. Выложите шампиньоны на противень или в форму для запекания.

5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.

6. Пока грибы готовятся, приготовьте маринад. Для этого смешайте соевый соус, сладкий соус чили, уксус и измельчённый чеснок.

Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

7. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а сладкий перец – полосками.

8. Зелень мелко нарежьте. Горячие запеченные шампиньоны переложите в емкость с маринадом. Добавьте подготовленные овощи и зелень.

Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

9. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы грибы равномерно покрылись заправкой.

10. Накройте емкость крышкой и оставьте мариноваться на несколько часов, а лучше всего –, на ночь в холодильнике.

Как вкусно замариновать шампиньоны: добавьте соевый соус и чеснок

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты