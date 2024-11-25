Если вы в поисках быстрой и пряной закуски – отличным решением будет приготовить маринованные шампиньоны. Вам потребуется минимальное количество ингредиентов и времени. К тому же, это очень бюджетно.

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Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов, которые можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena diachenko) в Instgaram. Грибы обладают очень насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг.

вода – 1 л

гвоздика – 4 бутона

черный перец – 9 горошин

укроп – 1 пучок

лавровые листья – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

болгарский перец – 1 шт.

уксус 70% – 1 ст. л.

соль, сахар – по 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Промыть грибы в водах. Отварить грибы в течение часа. Грибы уменьшаются в объеме в 2-3 раза. Поэтому не обязательно наливать много воды.

2. Отварные грибы тщательно промыть в прохладной воде.

3. Откинуть на дуршлаг, затем переложить в эмалированную кастрюлю емкостью не менее полутора литров.

4. В литре холодной воды растворить сахар и соль. Поставить на огонь.

5. Как только вода начнет закипать, снять с огня и налить столовую ложку уксуса.

6. Рассолом залить грибы, добавить гвоздику, горошки перца, лавровые листья, пучок укропа и нарезанные на дольки болгарский перец и чеснок.

7. Оставить в прохладном месте мариноваться минимум сутки.

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