Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

Если вы в поисках быстрой и пряной закуски – отличным решением будет приготовить маринованные шампиньоны. Вам потребуется минимальное количество ингредиентов и времени. К тому же, это очень бюджетно.

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Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов, которые можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena diachenko) в Instgaram. Грибы обладают очень насыщенным вкусом.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 1 кг.
  • вода – 1 л
  • гвоздика – 4 бутона
  • черный перец – 9 горошин
  • укроп – 1 пучок
  • лавровые листья – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • болгарский перец – 1 шт.
  • уксус 70% – 1 ст. л.
  • соль, сахар – по 1 ст. л

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

1. Промыть грибы в водах. Отварить грибы в течение часа. Грибы уменьшаются в объеме в 2-3 раза. Поэтому не обязательно наливать много воды.

2. Отварные грибы тщательно промыть в прохладной воде.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

3. Откинуть на дуршлаг, затем переложить в эмалированную кастрюлю емкостью не менее полутора литров.

4. В литре холодной воды растворить сахар и соль. Поставить на огонь.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

5. Как только вода начнет закипать, снять с огня и налить столовую ложку уксуса.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

6. Рассолом залить грибы, добавить гвоздику, горошки перца, лавровые листья, пучок укропа и нарезанные на дольки болгарский перец и чеснок.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

7. Оставить в прохладном месте мариноваться минимум сутки.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки

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