Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через сутки
Если вы в поисках быстрой и пряной закуски – отличным решением будет приготовить маринованные шампиньоны. Вам потребуется минимальное количество ингредиентов и времени. К тому же, это очень бюджетно.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов, которые можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena diachenko) в Instgaram. Грибы обладают очень насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг.
- вода – 1 л
- гвоздика – 4 бутона
- черный перец – 9 горошин
- укроп – 1 пучок
- лавровые листья – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- болгарский перец – 1 шт.
- уксус 70% – 1 ст. л.
- соль, сахар – по 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Промыть грибы в водах. Отварить грибы в течение часа. Грибы уменьшаются в объеме в 2-3 раза. Поэтому не обязательно наливать много воды.
2. Отварные грибы тщательно промыть в прохладной воде.
3. Откинуть на дуршлаг, затем переложить в эмалированную кастрюлю емкостью не менее полутора литров.
4. В литре холодной воды растворить сахар и соль. Поставить на огонь.
5. Как только вода начнет закипать, снять с огня и налить столовую ложку уксуса.
6. Рассолом залить грибы, добавить гвоздику, горошки перца, лавровые листья, пучок укропа и нарезанные на дольки болгарский перец и чеснок.
7. Оставить в прохладном месте мариноваться минимум сутки.
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