Шампиньоны – универсальные грибы, которые можно вкусно замариновать. У вас получится пряная и вкусная закуска, которая прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. Главное – добавить досттаньо чеснока и специй. Блюдо прекрасно хранится в холодильнике.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 400 г
  • вода – 50 г
  • масло – 50 г
  • соль - чуть больше – 1 ч л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • уксус 6-9% (если 6, то 2,5 ст.л. Если 9, то хватит 2 ст л.).
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком (беру смесь) – 10 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • кориандр – щепотка
  • горчица зерна – щепотка побольше;
  • гвоздика – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Грибы почистить с помощью муки.

2. Засыпать 1-2 ст.л. муки, перемешать и подождать 10-15 минут.

3. Далее просто промыть.

4. Смешать все ингредиенты для маринада.

5. Добавить грибы и поставить на огонь. Они уменьшатся в размере и потемнеют – это нормально.

6. Варить 10 минут.

7. Дать остыть, поместить в банку и поставить в холодильник.

8. Подавать с луком и зеленью.

