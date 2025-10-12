Как вкусно замариновать шампиньоны: рецепт закуски с чесноком и специями
Шампиньоны – универсальные грибы, которые можно вкусно замариновать. У вас получится пряная и вкусная закуска, которая прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. Главное – добавить досттаньо чеснока и специй. Блюдо прекрасно хранится в холодильнике.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 400 г
- вода – 50 г
- масло – 50 г
- соль - чуть больше – 1 ч л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус 6-9% (если 6, то 2,5 ст.л. Если 9, то хватит 2 ст л.).
- лавровый лист – 2 шт.
- перец горошком (беру смесь) – 10 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- кориандр – щепотка
- горчица зерна – щепотка побольше;
- гвоздика – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Грибы почистить с помощью муки.
2. Засыпать 1-2 ст.л. муки, перемешать и подождать 10-15 минут.
3. Далее просто промыть.
4. Смешать все ингредиенты для маринада.
5. Добавить грибы и поставить на огонь. Они уменьшатся в размере и потемнеют – это нормально.
6. Варить 10 минут.
7. Дать остыть, поместить в банку и поставить в холодильник.
8. Подавать с луком и зеленью.
