Шампиньоны – универсальные грибы, которые можно вкусно замариновать. У вас получится пряная и вкусная закуска, которая прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. Главное – добавить досттаньо чеснока и специй. Блюдо прекрасно хранится в холодильнике.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 400 г

вода – 50 г

масло – 50 г

соль - чуть больше – 1 ч л.

сахар – 1 ч.л.

уксус 6-9% (если 6, то 2,5 ст.л. Если 9, то хватит 2 ст л.).

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком (беру смесь) – 10 шт.

чеснок – 3 зубчика

кориандр – щепотка

горчица зерна – щепотка побольше;

гвоздика – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Грибы почистить с помощью муки.

2. Засыпать 1-2 ст.л. муки, перемешать и подождать 10-15 минут.

3. Далее просто промыть.

4. Смешать все ингредиенты для маринада.

5. Добавить грибы и поставить на огонь. Они уменьшатся в размере и потемнеют – это нормально.

6. Варить 10 минут.

7. Дать остыть, поместить в банку и поставить в холодильник.

8. Подавать с луком и зеленью.

