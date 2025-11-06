Маринованные шампиньоны – это блюдо, которое прекрасно подходит и для праздничного стола, и для ежедневного меню. Они получаются ароматными, нежными и имеют насыщенный вкус благодаря сочетанию грибов, болгарского перца и пряного маринада. Приготовление не требует много времени, а результат превосходит ожидания: маринованные шампиньоны станут отличной закуской к любому блюду.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 600 г

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

укроп и петрушка – по вкусу

Ингредиенты лоя маринада:

соевый соус – 80 мл.

подсолнечное масло – 50 мл.

горчица зернистая – 1 ст.л.

лимонный сок – 1-2 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны тщательно промойте. Крупные грибы разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми.

2. Опустите в кипящую воду и проварите 10-15 минут после закипания.

3. Готовые грибы откиньте на дуршлаг и переложите в большую миску.

4. Добавьте нарезанный болгарский перец, лук, укроп и петрушку.

5. Для приготовления маринада соедините соевый соус, масло, зернистую горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и сахар.

6. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты образовали однородную смесь.

7. Полейте овощи и грибы готовым маринадом, хорошо перемешайте, накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.

8. За это время шампиньоны пропитаются ароматом специй и приобретут сбалансированный вкус.

