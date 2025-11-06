Как вкусно замариновать шампиньоны с болгарским перцем: очень простой маринад
Маринованные шампиньоны – это блюдо, которое прекрасно подходит и для праздничного стола, и для ежедневного меню. Они получаются ароматными, нежными и имеют насыщенный вкус благодаря сочетанию грибов, болгарского перца и пряного маринада. Приготовление не требует много времени, а результат превосходит ожидания: маринованные шампиньоны станут отличной закуской к любому блюду.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 600 г
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- укроп и петрушка – по вкусу
Ингредиенты лоя маринада:
- соевый соус – 80 мл.
- подсолнечное масло – 50 мл.
- горчица зернистая – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1-2 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны тщательно промойте. Крупные грибы разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми.
2. Опустите в кипящую воду и проварите 10-15 минут после закипания.
3. Готовые грибы откиньте на дуршлаг и переложите в большую миску.
4. Добавьте нарезанный болгарский перец, лук, укроп и петрушку.
5. Для приготовления маринада соедините соевый соус, масло, зернистую горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и сахар.
6. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты образовали однородную смесь.
7. Полейте овощи и грибы готовым маринадом, хорошо перемешайте, накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.
8. За это время шампиньоны пропитаются ароматом специй и приобретут сбалансированный вкус.
