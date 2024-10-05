Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

Пряная маринованная скумбрия – это отличное дополнение к отварному или жареному картофелю. Рыба очень мясистая и имеет совсем немного костей, поэтому для такого приготовления идеально подходит. Если сделать правильный маринад, продукт будет готов уже через сутки.

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Идея приготовления вкусной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Оксаны Бучковской (buchkovska ok) в Instagram. В стеклянной банке это делать лучше всего, потому что рыба отлично промаринуется под крышкой и пропитается всеми вкусами.

Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

Ингредиенты для маринада на 2-3 рыбы:

  • вода – 0,5 л
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • приправа к рыбе – 0,5 ч.л.
  • гвоздика, лавровые листья, душистый перец горошком – по 2шт.
  • черный перец горошком – 6 шт.
  • уксус – 1-2 ст.л. 9%

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

1. Скумбрию разморозить, почистить, хорошо помыть.

2. Поместить в банку.

Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

3. Все ингредиенты маринада поместить в кастрюлю.

4. Довести до кипения и подержать на малом огне под крышкой 1-2 минуты, чтобы заварились приправы. Охладить.

Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

5. Залить холодным маринадом рыбку.

Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

6. Оставить в сутки в холодном месте, чтобы промариновалась.

Как вкусно замариновать скумбрию в банке: можно есть через сутки

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