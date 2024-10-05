Пряная маринованная скумбрия – это отличное дополнение к отварному или жареному картофелю. Рыба очень мясистая и имеет совсем немного костей, поэтому для такого приготовления идеально подходит. Если сделать правильный маринад, продукт будет готов уже через сутки.

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Идея приготовления вкусной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Оксаны Бучковской (buchkovska ok) в Instagram. В стеклянной банке это делать лучше всего, потому что рыба отлично промаринуется под крышкой и пропитается всеми вкусами.

Ингредиенты для маринада на 2-3 рыбы:

вода – 0,5 л

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

приправа к рыбе – 0,5 ч.л.

гвоздика, лавровые листья, душистый перец горошком – по 2шт.

черный перец горошком – 6 шт.

уксус – 1-2 ст.л. 9%

Способ приготовления:

1. Скумбрию разморозить, почистить, хорошо помыть.

2. Поместить в банку.

3. Все ингредиенты маринада поместить в кастрюлю.

4. Довести до кипения и подержать на малом огне под крышкой 1-2 минуты, чтобы заварились приправы. Охладить.

5. Залить холодным маринадом рыбку.

6. Оставить в сутки в холодном месте, чтобы промариновалась.

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