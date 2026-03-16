Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: с луком и кориандром
Скумбрию очень легко замариновать в домашних условиях. Для этого вам понадобится немного специй, а также сочный лук. Рыба получится в меру пикантной и ароматной.
Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- кориандр – по вкусу
- луковица – 1 шт.
- масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо помыть, почистить и нарезать порционными кусочками.
2. Соль смешать с сахаром. Каждый кусочек рыбы обвалять в этой смеси и сложить в миску.
3. Оставить ровно на 2 часа, не более.
4. После этого достать рыбу, промыть в воде чтобы смыть лишнюю соль.
5. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу.
6. Далее сложить кусочки в лоток, посыпать кориандром (по желанию), добавить нарезанный лук и полить маслом.
7. Можно сразу подавать к столу. Можно дать рыбе немного постоять в холодильнике, чтобы все вкусы хорошо соединились.
8. Подавать с картофелем.
