Скумбрию очень легко замариновать в домашних условиях. Для этого вам понадобится немного специй, а также сочный лук. Рыба получится в меру пикантной и ароматной.

Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

кориандр – по вкусу

луковица – 1 шт.

масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо помыть, почистить и нарезать порционными кусочками.

2. Соль смешать с сахаром. Каждый кусочек рыбы обвалять в этой смеси и сложить в миску.

3. Оставить ровно на 2 часа, не более.

4. После этого достать рыбу, промыть в воде чтобы смыть лишнюю соль.

5. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу.

6. Далее сложить кусочки в лоток, посыпать кориандром (по желанию), добавить нарезанный лук и полить маслом.

7. Можно сразу подавать к столу. Можно дать рыбе немного постоять в холодильнике, чтобы все вкусы хорошо соединились.

8. Подавать с картофелем.

