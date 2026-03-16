Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: с луком и кориандром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
648
Скумбрию очень легко замариновать в домашних условиях. Для этого вам понадобится немного специй, а также сочный лук. Рыба получится в меру пикантной и ароматной.

Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • кориандр – по вкусу
  • луковица – 1 шт.
  • масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо помыть, почистить и нарезать порционными кусочками.

2. Соль смешать с сахаром. Каждый кусочек рыбы обвалять в этой смеси и сложить в миску.

3. Оставить ровно на 2 часа, не более.

4. После этого достать рыбу, промыть в воде чтобы смыть лишнюю соль.

5. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу.

6. Далее сложить кусочки в лоток, посыпать кориандром (по желанию), добавить нарезанный лук и полить маслом.

7. Можно сразу подавать к столу. Можно дать рыбе немного постоять в холодильнике, чтобы все вкусы хорошо соединились.

8. Подавать с картофелем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты