Маринованные сливы – это пикантная закуска, которая станет прекрасным дополнением к мясу или праздничному столу. Они сочетают в себе сладость, легкую кислинку и аромат специй. Готовятся сливы просто, но требуют времени, ведь маринад заливается несколько раз. В результате вы получите насыщенный вкус и изысканный аромат, который сохранится надолго.

Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты (на 1 порцию):

4 кг слив (не очень спелые, чтобы не разваривались)

1,5 кг сахара

300 мл. уксуса

1/3 пачки душистого перца (примерно 7 г)

1/3 пачки гвоздики (примерно 3 г)

1/3 пачки лаврового листа (примерно 3–4 г)

Способ приготовления:

1. Сливы тщательно помойте, не удаляя косточек. Выложите их в большую емкость.

2. В кастрюле приготовьте сироп: влейте уксус, постепенно добавьте сахар и доведите до кипения.

3. Горячим сиропом залейте сливы. Оставьте их до следующего дня.

4. На следующий день слейте сироп, добавьте в него душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Сироп снова вскипятите и снова залейте сливы.

5. На протяжении всего процесса ежедневно повторяйте сливание, кипячение и заливку сиропа 10 раз. С каждым разом объем сиропа будет увеличиваться. Важно ежедневно перемешивать сливы.

6. На 10-й раз слейте сироп окончательно, доведите его до кипения и залейте сливы, уже разложенные по стерилизованным банкам.

7. Закатайте банки крышками, переверните вверх дном, но не укутывайте.

8. Дайте остыть естественным способом.

