Сливы – это не только замечательный десертный фрукт, но и основа для изысканных домашних заготовок. Замаринованные сливы получаются сладко-кислые, пряные и ароматные, прекрасно сочетаются с мясом, уткой, сырами или добавляются к салатам. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат превосходит все ожидания – сливы становятся настолько вкусными, что разлетаются еще до зимы.

Идея приготовления пикантных маринованных слив опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

сливы (сорт венгерка) – 10 кг

Яблочный уксус 6% – 1,5 л (или 9% – 1 л)

сахар – 3 кг.

специи (по вкусу):

3-4 палочки корицы

30-40 бутонов гвоздики

20 горошин душистого перца

1 ст.л. черного перца горошком

1 пачка лаврового листа (20 г)

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте сливы, удалите хвостики. В большую эмалированную или нержавеющую кастрюлю выкладывайте фрукты слоями, чередуя их со специями.

2. В сотейнике или кастрюле смешайте уксус и сахар. Нагревайте до кипения, пока сахар полностью растворится. Воду не добавляйте – маринад готовится только на уксусе.

3. Залейте сливы горячим маринадом, накройте крышкой (но не герметично).

4. В течение следующих 9 дней сливайте маринад, кипятите его 1-2 минуты и снова заливайте сливы. Этот процесс повторяется ежедневно.

5. На 10-й день простерилизуйте банки и крышки. В последний раз вскипятите маринад, разложите сливы по банкам и залейте до верха. Закрутите и дайте остыть.

6. Если хотите ускорить процесс, можно делать две заливки в сутки – тогда сливы будут готовы за 5 дней. Но классический вариант с десятидневным маринованием дает более насыщенный и глубокий вкус.

