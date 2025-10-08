Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

Сливы – это не только замечательный десертный фрукт, но и основа для изысканных домашних заготовок. Замаринованные сливы получаются сладко-кислые, пряные и ароматные, прекрасно сочетаются с мясом, уткой, сырами или добавляются к салатам. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат превосходит все ожидания – сливы становятся настолько вкусными, что разлетаются еще до зимы.

Идея приготовления пикантных маринованных слив опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

  • сливы (сорт венгерка) – 10 кг
  • Яблочный уксус 6% – 1,5 л (или 9% – 1 л)
  • сахар – 3 кг.
  • специи (по вкусу):
  • 3-4 палочки корицы
  • 30-40 бутонов гвоздики
  • 20 горошин душистого перца
  • 1 ст.л. черного перца горошком
  • 1 пачка лаврового листа (20 г)

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

1. Хорошо промойте сливы, удалите хвостики. В большую эмалированную или нержавеющую кастрюлю выкладывайте фрукты слоями, чередуя их со специями.

2. В сотейнике или кастрюле смешайте уксус и сахар. Нагревайте до кипения, пока сахар полностью растворится. Воду не добавляйте – маринад готовится только на уксусе.

Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

3. Залейте сливы горячим маринадом, накройте крышкой (но не герметично).

Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

4. В течение следующих 9 дней сливайте маринад, кипятите его 1-2 минуты и снова заливайте сливы. Этот процесс повторяется ежедневно.

Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

5. На 10-й день простерилизуйте банки и крышки. В последний раз вскипятите маринад, разложите сливы по банкам и залейте до верха. Закрутите и дайте остыть.

Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам

6. Если хотите ускорить процесс, можно делать две заливки в сутки – тогда сливы будут готовы за 5 дней. Но классический вариант с десятидневным маринованием дает более насыщенный и глубокий вкус.

