Как вкусно замариновать сливы на зиму: идеально к мясу или сырам
Сливы – это не только замечательный десертный фрукт, но и основа для изысканных домашних заготовок. Замаринованные сливы получаются сладко-кислые, пряные и ароматные, прекрасно сочетаются с мясом, уткой, сырами или добавляются к салатам. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат превосходит все ожидания – сливы становятся настолько вкусными, что разлетаются еще до зимы.
Идея приготовления пикантных маринованных слив опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.
Ингредиенты:
- сливы (сорт венгерка) – 10 кг
- Яблочный уксус 6% – 1,5 л (или 9% – 1 л)
- сахар – 3 кг.
- специи (по вкусу):
- 3-4 палочки корицы
- 30-40 бутонов гвоздики
- 20 горошин душистого перца
- 1 ст.л. черного перца горошком
- 1 пачка лаврового листа (20 г)
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте сливы, удалите хвостики. В большую эмалированную или нержавеющую кастрюлю выкладывайте фрукты слоями, чередуя их со специями.
2. В сотейнике или кастрюле смешайте уксус и сахар. Нагревайте до кипения, пока сахар полностью растворится. Воду не добавляйте – маринад готовится только на уксусе.
3. Залейте сливы горячим маринадом, накройте крышкой (но не герметично).
4. В течение следующих 9 дней сливайте маринад, кипятите его 1-2 минуты и снова заливайте сливы. Этот процесс повторяется ежедневно.
5. На 10-й день простерилизуйте банки и крышки. В последний раз вскипятите маринад, разложите сливы по банкам и залейте до верха. Закрутите и дайте остыть.
6. Если хотите ускорить процесс, можно делать две заливки в сутки – тогда сливы будут готовы за 5 дней. Но классический вариант с десятидневным маринованием дает более насыщенный и глубокий вкус.
