Сливы – это не только вкусный летний фрукт, но и прекрасная основа для домашних заготовок. Замаринованные сливы получаются насыщенными, ароматными и пикантными, особенно если добавить специи и немного красного вина. Такой десерт прекрасно сочетается с мясными блюдами, сыром или даже просто как отдельная закуска. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а результат обязательно поразит своим необычным вкусом.

Ингредиенты (на 10 кг слив, выход 13-14 баночек по 0,5 л):

Маринад №1:

сахар – 3 кг.

уксус – 600 мл

лавровый лист – 10 г

черный и душистый перец горошком – по 10 г

гвоздика – 10–15 шт.

бадьян – 5 шт.

Маринад №2 (более ароматный):

все ингредиенты из первого рецепта

красное вино – 0,75–1 л

корица (палочка или молотая) – 2–3 ч. л.

бадьян – 10 шт.

уксус – 800 мл

Способ приготовления:

1. Приготовьте маринад: доведите все ингредиенты до кипения, растворите сахар полностью.

2. Залейте горячим маринадом подготовленные сливы. В первый день они не будут полностью покрыты, но уже на следующий пустят сок и раствор станет более насыщенным.

3. На следующий день слейте маринад, снова вскипятите и залейте сливы. Процедуру повторяйте дважды в день в течение 5 дней.

4. Важно: не проваривайте сами сливы, иначе они разварятся – нужно именно многократное заливание горячим маринадом.

5. На пятый день вечером вместе со специями доведите сливы до кипения, проварите не более 5 минут.

6. Осторожно разложите по стерилизованным банкам, залейте маринадом так, чтобы фрукты были полностью покрыты, и закройте крышками.

7. Храните в прохладном темном месте.

8. Такие маринованные сливы приобретают глубокий вкус, а вариант с вином и специями напоминает глинтвейн в банке. Это оригинальная и изысканная заготовка, которая станет украшением любого праздничного стола.

