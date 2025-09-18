Как вкусно замариновать сливы на зиму: со специями и красным вином
Сливы – это не только вкусный летний фрукт, но и прекрасная основа для домашних заготовок. Замаринованные сливы получаются насыщенными, ароматными и пикантными, особенно если добавить специи и немного красного вина. Такой десерт прекрасно сочетается с мясными блюдами, сыром или даже просто как отдельная закуска. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а результат обязательно поразит своим необычным вкусом.
Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера vse vyroste в Instagram.
Ингредиенты (на 10 кг слив, выход 13-14 баночек по 0,5 л):
Маринад №1:
- сахар – 3 кг.
- уксус – 600 мл
- лавровый лист – 10 г
- черный и душистый перец горошком – по 10 г
- гвоздика – 10–15 шт.
- бадьян – 5 шт.
Маринад №2 (более ароматный):
- все ингредиенты из первого рецепта
- красное вино – 0,75–1 л
- корица (палочка или молотая) – 2–3 ч. л.
- бадьян – 10 шт.
- уксус – 800 мл
Способ приготовления:
1. Приготовьте маринад: доведите все ингредиенты до кипения, растворите сахар полностью.
2. Залейте горячим маринадом подготовленные сливы. В первый день они не будут полностью покрыты, но уже на следующий пустят сок и раствор станет более насыщенным.
3. На следующий день слейте маринад, снова вскипятите и залейте сливы. Процедуру повторяйте дважды в день в течение 5 дней.
4. Важно: не проваривайте сами сливы, иначе они разварятся – нужно именно многократное заливание горячим маринадом.
5. На пятый день вечером вместе со специями доведите сливы до кипения, проварите не более 5 минут.
6. Осторожно разложите по стерилизованным банкам, залейте маринадом так, чтобы фрукты были полностью покрыты, и закройте крышками.
7. Храните в прохладном темном месте.
8. Такие маринованные сливы приобретают глубокий вкус, а вариант с вином и специями напоминает глинтвейн в банке. Это оригинальная и изысканная заготовка, которая станет украшением любого праздничного стола.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: