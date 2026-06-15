Как вкусно замариновать свеклу: рецепт с чесноком и горчицей
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Маринованная свекла – одна из тех закусок, которые легко приготовить, но всегда уместны на столе. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем и различными гарнирами. Благодаря простой заправке из чеснока, горчицы и масла свекла приобретает насыщенный вкус и приятный аромат. Для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты и немного времени для маринования.
Рецепт приготовления сочной маринованной свеклы опубликован на странице фудблогерши olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла вареная или запеченная – 1 кг.
- чеснок – 5 зубчиков
- растительное масло – 6 ст.л.
- уксус 9% – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- зерновая горчица – 1 ст.л.
- укроп – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките до полной готовности.
2. Дайте овощам остыть и очистите от кожуры.
3. Нарежьте свеклу тонкими кольцами или полукольцами, в зависимости от размера корнеплодов.
4. Для маринада смешайте масло, уксус, соль, сахар, зерновую горчицу и черный молотый перец.
5. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко нарежьте.
6. Добавьте его в заправку вместе с измельченным укропом.
7. В контейнер или глубокую миску выкладывайте свеклу слоями, равномерно поливая каждый слой ароматной заправкой.
8. Когда все ингредиенты будут использованы, накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник.
9. Оставьте закуску мариноваться не менее чем на 1–2 часа. Для более насыщенного вкуса можно оставить ее на более длительное время.
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