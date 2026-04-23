Как вкусно замариновать свиной язык: с соевым соусом, чесноком и петрушкой
Свиной язык – это простое, но одновременно деликатесное блюдо, которое легко приготовить дома. Если правильно его отварить и замариновать, результат получается очень нежным и ароматным. Такой вариант прекрасно подойдет как для ежедневного стола, так и для праздничной закуски. Особенно хорошо язык сочетается с насыщенными маринадами на основе соевого соуса и чеснока. Рецепт не сложный, но дает действительно удачный результат.
Идея приготовления пикантного маринованного языка опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной язык – 2 шт.
- соевый соус – 7 ст.л.
- масло – 5 ст.л.
- чеснок – 5 зубчиков
- петрушка – 1 пучок
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перед маринованием язык нужно правильно отварить.
2. Для этого хорошо промойте его, залейте водой и варите на среднем огне примерно 1,5-2 часа до полной мягкости.
3. Готовый горячий язык сразу переложите в холодную воду на несколько минут – это поможет легко снять кожуру.
4. После очистки нарежьте его тонкими ломтиками.
5. Отдельно приготовьте маринад. В миске смешайте соевый соус, масло, измельченный чеснок и мелко нарезанную петрушку.
6. Добавьте немного черного перца и тщательно перемешайте.
7. Нарезанный язык переложите в глубокую емкость, залейте подготовленным маринадом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
8. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 2–3 часа, но для более насыщенного вкуса лучше оставить на ночь.
9. Перед подачей дайте блюду немного постоять при комнатной температуре. Маринованный свиной язык получается нежным, ароматным и отлично подходит в качестве холодной закуски.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: