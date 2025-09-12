Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
333
Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

Толстолоб – мясистая и очень нежная рыба. Поэтому она идеально подходит для маринования. Это будет значительно вкуснее обычной сельди.

Видео дня

Идея приготовления маринованного толстолоба опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

Ингредиенты:

  • толстолоб – 2 кг.

Ингредиенты для маринада:

  • сахар – 100 г
  • соль – 150 г
  • вода – 1 л
  • смесь перцев – 1 ст.л.
  • лавровый лист – 6 шт.
  • кориандр – 1 ст.л.
  • уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

1. Соединить сахар, соль, воду, смесь перцев, лавровые листья, кориандр.

2. Подогреть на сковородке до растворения сахара и соли.

Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

3. Убрать с огня и добавить уксус.

4. Дать маринаду полностью остыть.

Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

5. Залить рыбу маринадом на 2 дня, сверху поставить тарелку, чтобы рыба была полностью покрыта маринадом и в холодильник.

6. Через два дня маринад слить через сито, специи вернуть к рыбе.

Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

7. Выложить в контейнер слоями лук, перец острый, рыбу и залить маслом (можно взять нерафинированное).

8. Есть можно через 1-1,5 часа.

Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты