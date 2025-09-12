Толстолоб – мясистая и очень нежная рыба. Поэтому она идеально подходит для маринования. Это будет значительно вкуснее обычной сельди.

Идея приготовления маринованного толстолоба опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

толстолоб – 2 кг.

Ингредиенты для маринада:

сахар – 100 г

соль – 150 г

вода – 1 л

смесь перцев – 1 ст.л.

лавровый лист – 6 шт.

кориандр – 1 ст.л.

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Соединить сахар, соль, воду, смесь перцев, лавровые листья, кориандр.

2. Подогреть на сковородке до растворения сахара и соли.

3. Убрать с огня и добавить уксус.

4. Дать маринаду полностью остыть.

5. Залить рыбу маринадом на 2 дня, сверху поставить тарелку, чтобы рыба была полностью покрыта маринадом и в холодильник.

6. Через два дня маринад слить через сито, специи вернуть к рыбе.

7. Выложить в контейнер слоями лук, перец острый, рыбу и залить маслом (можно взять нерафинированное).

8. Есть можно через 1-1,5 часа.

