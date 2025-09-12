Как вкусно замариновать толстолоб: лучше обычной сельди
Толстолоб – мясистая и очень нежная рыба. Поэтому она идеально подходит для маринования. Это будет значительно вкуснее обычной сельди.
Идея приготовления маринованного толстолоба опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- толстолоб – 2 кг.
Ингредиенты для маринада:
- сахар – 100 г
- соль – 150 г
- вода – 1 л
- смесь перцев – 1 ст.л.
- лавровый лист – 6 шт.
- кориандр – 1 ст.л.
- уксус 9% – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Соединить сахар, соль, воду, смесь перцев, лавровые листья, кориандр.
2. Подогреть на сковородке до растворения сахара и соли.
3. Убрать с огня и добавить уксус.
4. Дать маринаду полностью остыть.
5. Залить рыбу маринадом на 2 дня, сверху поставить тарелку, чтобы рыба была полностью покрыта маринадом и в холодильник.
6. Через два дня маринад слить через сито, специи вернуть к рыбе.
7. Выложить в контейнер слоями лук, перец острый, рыбу и залить маслом (можно взять нерафинированное).
8. Есть можно через 1-1,5 часа.
