Толтолоб – очень мясистая и сочная рыба. Поэтому именно она лучше всего подходит для долговременного маринования. Кусочки можно плотно наложить в банку, залить маринадом. Затем эту заготовку можно есть с картофельным пюре, разными салатами или просто на бутерброде.

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Идея приготовления пряного маринованного толстолоба опубликована на странице фудблогерки с ником alin withkitchen в Instagram. Рыба будет в меру посолена.

Ингредиенты:

толстолоб (филе) – 1 кг.

лук репчатый - 2-3 шт., уксус (9%) - 100 мл.

масло – 100 мл.

соль – 2 столовые ложки,

сахар – 1 ст.л.

лавровый лист – 2-3 шт.

перец черный горошком – 10-12 шт.

перец душистый – 5-6 шт.

гвоздика – 3-4 шт. (по желанию),

кориандр (семена) – 1 ч.л.

вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Филе толстолоба тщательно промойте под холодной водой. Нарежьте рыбу порционными кусочками толщиной примерно 1,5-2 см.

2. Посолите рыбу (приблизительно 1 столовую ложку соли) и оставьте ее мариноваться на 2-3 часа в холодильнике, чтобы она хорошо просолилась.

3. В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, добавьте лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику и кориандр. Доведите маринад до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 5 минут. Охладите маринад до комнатной температуры.

4. Рыбу промойте от соли и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте лук тонкими колечками. В глубокую емкость пластами выложите рыбу и лук: сначала слой рыбы, затем слой лука и так чередуйте, пока не закончатся продукты. Залейте рыбу охлажденным маринадом, чтобы он полностью покрывал все кусочки.

5. Закройте емкость пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 24 часа, чтобы рыба хорошо промариновалась. Чем дольше рыба маринуется (до 48 часов), тем она становится более насыщенной по вкусу. По желанию можно добавить в маринад немного горчицы или чеснока для пикантности.

6. Маринованный толстолоб готов к подаче Это замечательная закуска, которая идеально сочетается с картофелем, салатами или просто на бутерброде.

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