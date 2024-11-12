Как вкусно замариновать толтолоб: долго хранится в банке
Толтолоб – очень мясистая и сочная рыба. Поэтому именно она лучше всего подходит для долговременного маринования. Кусочки можно плотно наложить в банку, залить маринадом. Затем эту заготовку можно есть с картофельным пюре, разными салатами или просто на бутерброде.
Идея приготовления пряного маринованного толстолоба опубликована на странице фудблогерки с ником alin withkitchen в Instagram. Рыба будет в меру посолена.
Ингредиенты:
- толстолоб (филе) – 1 кг.
- лук репчатый - 2-3 шт., уксус (9%) - 100 мл.
- масло – 100 мл.
- соль – 2 столовые ложки,
- сахар – 1 ст.л.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец черный горошком – 10-12 шт.
- перец душистый – 5-6 шт.
- гвоздика – 3-4 шт. (по желанию),
- кориандр (семена) – 1 ч.л.
- вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Филе толстолоба тщательно промойте под холодной водой. Нарежьте рыбу порционными кусочками толщиной примерно 1,5-2 см.
2. Посолите рыбу (приблизительно 1 столовую ложку соли) и оставьте ее мариноваться на 2-3 часа в холодильнике, чтобы она хорошо просолилась.
3. В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, добавьте лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику и кориандр. Доведите маринад до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 5 минут. Охладите маринад до комнатной температуры.
4. Рыбу промойте от соли и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте лук тонкими колечками. В глубокую емкость пластами выложите рыбу и лук: сначала слой рыбы, затем слой лука и так чередуйте, пока не закончатся продукты. Залейте рыбу охлажденным маринадом, чтобы он полностью покрывал все кусочки.
5. Закройте емкость пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 24 часа, чтобы рыба хорошо промариновалась. Чем дольше рыба маринуется (до 48 часов), тем она становится более насыщенной по вкусу. По желанию можно добавить в маринад немного горчицы или чеснока для пикантности.
6. Маринованный толстолоб готов к подаче Это замечательная закуска, которая идеально сочетается с картофелем, салатами или просто на бутерброде.
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