Как вкусно замариновать запеченную свеклу: рецепт закуски на любой случай
Свекла – это универсальный овощ, который прекрасно подходит не только для борща, но и для вкусных закусок. Если правильно его приготовить, свекла становится яркой, ароматной и насыщенной на вкус. Замаринованная запеченная свекла – это простое, бюджетное и очень удобное блюдо, которое можно подавать к мясу, рыбе или просто с черным хлебом.
Идея приготовления вкусной маринованной свеклы опубликована на странице ize cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла (запеченная или отварная) – 500 г
- лук репчатый – 0,5 шт.
- сок лимона или яблочный уксус – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л. (по вкусу)
- соль – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- горчица в зернах – 1 ч.л. (по желанию)
- кориандр молотый или зернами – 0,5 ч.л.
- базилик, петрушка (свежие или сушеные) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нарежьте запеченную или отваренную свеклу тонкой соломкой.
2. Лук почистите и нарежьте перышками.
3. В небольшой миске смешайте сок лимона или яблочный уксус, масло, соль, сахар, измельченный чеснок, специи и горчицу.
4. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились в однородную заправку.
5. Соедините свеклу с луком, полейте заправкой и осторожно перемешайте.
6. Оставьте салат настаиваться на 5-10 минут – этого достаточно, чтобы овощи впитали аромат специй и кислоты.
7. Такую маринованную свеклу можно подавать сразу или хранить в холодильнике несколько дней – вкус от этого станет еще глубже. Это идеальный вариант закуски к праздничному столу, ужину или даже перекусу на работе.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: