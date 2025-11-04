Свекла – это универсальный овощ, который прекрасно подходит не только для борща, но и для вкусных закусок. Если правильно его приготовить, свекла становится яркой, ароматной и насыщенной на вкус. Замаринованная запеченная свекла – это простое, бюджетное и очень удобное блюдо, которое можно подавать к мясу, рыбе или просто с черным хлебом.

Идея приготовления вкусной маринованной свеклы опубликована на странице ize cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свекла (запеченная или отварная) – 500 г

лук репчатый – 0,5 шт.

сок лимона или яблочный уксус – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л. (по вкусу)

соль – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

горчица в зернах – 1 ч.л. (по желанию)

кориандр молотый или зернами – 0,5 ч.л.

базилик, петрушка (свежие или сушеные) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нарежьте запеченную или отваренную свеклу тонкой соломкой.

2. Лук почистите и нарежьте перышками.

3. В небольшой миске смешайте сок лимона или яблочный уксус, масло, соль, сахар, измельченный чеснок, специи и горчицу.

4. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились в однородную заправку.

5. Соедините свеклу с луком, полейте заправкой и осторожно перемешайте.

6. Оставьте салат настаиваться на 5-10 минут – этого достаточно, чтобы овощи впитали аромат специй и кислоты.

7. Такую маринованную свеклу можно подавать сразу или хранить в холодильнике несколько дней – вкус от этого станет еще глубже. Это идеальный вариант закуски к праздничному столу, ужину или даже перекусу на работе.

