Для того, чтобы вкусно замариновать шампиньоны, их сначала нужно запечь. После этого грибы прекрасно впитывают соус и получаются очень пикантными.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 900 г

специи: перец, копченая паприка, немного розмарина и сушеного базилика.

растительное масло – 50 мл.

зелень укропа

болгарский сладкий перец – 1 шт.

фиолетовый лук – 0,5 шт.

Ингредиенты для заправки:

соевый соус – 100 мл.

чеснок – 2 зубочка

сахар – 1 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Грибы запекаем в духовой 25-30 минут при температуре 180 градусов.

2. Смешиваем все ингредиенты для заправки.

3. Выложить еще горячие шампиньоны.

4. Нарезать соломкой болгарский перец, фиолетовый лук и зелень.

5. Все хорошо перемешать.

