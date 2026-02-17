Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
138
Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

Для того, чтобы вкусно замариновать шампиньоны, их сначала нужно запечь. После этого грибы прекрасно впитывают соус и получаются очень пикантными.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 900 г
  • специи: перец, копченая паприка, немного розмарина и сушеного базилика.
  • растительное масло – 50 мл.
  • зелень укропа
  • болгарский сладкий перец – 1 шт.
  • фиолетовый лук – 0,5 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • соевый соус – 100 мл.
  • чеснок – 2 зубочка
  • сахар – 1 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

1. Грибы запекаем в духовой 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

2. Смешиваем все ингредиенты для заправки.

Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

3. Выложить еще горячие шампиньоны.

4. Нарезать соломкой болгарский перец, фиолетовый лук и зелень.

Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай

5. Все хорошо перемешать.

