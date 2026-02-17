Все рецепты
Как вкусно замариновать запеченные шампиньоны: закуска на любой случай
Для того, чтобы вкусно замариновать шампиньоны, их сначала нужно запечь. После этого грибы прекрасно впитывают соус и получаются очень пикантными.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 900 г
- специи: перец, копченая паприка, немного розмарина и сушеного базилика.
- растительное масло – 50 мл.
- зелень укропа
- болгарский сладкий перец – 1 шт.
- фиолетовый лук – 0,5 шт.
Ингредиенты для заправки:
- соевый соус – 100 мл.
- чеснок – 2 зубочка
- сахар – 1 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Грибы запекаем в духовой 25-30 минут при температуре 180 градусов.
2. Смешиваем все ингредиенты для заправки.
3. Выложить еще горячие шампиньоны.
4. Нарезать соломкой болгарский перец, фиолетовый лук и зелень.
5. Все хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: