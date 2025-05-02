Как вкусно запечь голени с картофелем на ужин: блюдо, которое понравится всем
Для того, чтобы куриные голени в духовке получились сочными, их нужно готовить с разнообразными овощами. Добавьте картофель, морковь, а также болгарский перец. Просто поместите все в рукав для запекания и отправьте в духовку – получится вкусный ужин, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления сочных голеней с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Всё очень элементарно.
Ингредиенты:
- картофель – 10 шт.
- голени – 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
Для маринования овощей:
- соль
- сухой чеснок
- паприка
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Картошку среднего размера почистить и разрезать на небольшие части.
2. Морковь почистим и нарезаем на тонкие кружочки.
3. Перец нарезать небольшими кусочками.
4. Соединить картофель, морковь, перец и добавить специи и растительное масло.
5. Перемешать и выложить в овощи голени.
6. Вылить маринад, который был в голенях к овощам с голенями.
7. Перемешать, выложить в рукав овощи с мясом и залить оставшимся маринадом.
8. Запекать при температуре 180 градусов 45 минут (+режим конвекции).
9. Вынуть, разрезать рукав и поставить еще на 20 минут до зарумянивания или до готовности. Готовность блюда зависит от духовки, поэтому приготовление может быть быстро или наоборот.
10. Подавать блюдо с зеленью.
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