Для того, чтобы куриные голени в духовке получились сочными, их нужно готовить с разнообразными овощами. Добавьте картофель, морковь, а также болгарский перец. Просто поместите все в рукав для запекания и отправьте в духовку – получится вкусный ужин, которого точно хватит на всех.

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Идея приготовления сочных голеней с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Всё очень элементарно.

Ингредиенты:

картофель – 10 шт.

голени – 1 кг.

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

Для маринования овощей:

соль

сухой чеснок

паприка

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картошку среднего размера почистить и разрезать на небольшие части.

2. Морковь почистим и нарезаем на тонкие кружочки.

3. Перец нарезать небольшими кусочками.

4. Соединить картофель, морковь, перец и добавить специи и растительное масло.

5. Перемешать и выложить в овощи голени.

6. Вылить маринад, который был в голенях к овощам с голенями.

7. Перемешать, выложить в рукав овощи с мясом и залить оставшимся маринадом.

8. Запекать при температуре 180 градусов 45 минут (+режим конвекции).

9. Вынуть, разрезать рукав и поставить еще на 20 минут до зарумянивания или до готовности. Готовность блюда зависит от духовки, поэтому приготовление может быть быстро или наоборот.

10. Подавать блюдо с зеленью.

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