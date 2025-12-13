Запеченная индейка давно стала одним из главных блюд праздничного стола. Она выглядит эффектно, легко нарезается на порции и хорошо сочетается с различными гарнирами. Один из самых удачных вариантов – индюшиное бедро, запеченное с чесноком и черносливом. Такой способ приготовления позволяет мясу оставаться сочным, а маринад и соус добавляют насыщенного, но понятного вкуса без сложных кулинарных приемов.

Идея приготовления праздничной запеченной индейки опубликована на странице фудблогера innakluchnik31 в Instagram.

Ингредиенты:

индюшиное бедро – 1 большое

чернослив – по вкусу

чеснок – 4-6 зубчиков

соль – по вкусу

базиликовая соль – по желанию

острая горчица – 2 ч.л.

лимон – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

мандарин – 1 шт.

горчица зерновая – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Индюшиное бедро промыть и обсушить бумажным полотенцем.

2. С помощью ножа сделать неглубокие надрезы и нашпиговать мясо черносливом и зубчиками чеснока.

3. После этого бедро равномерно посолить, по желанию использовать базиликовую соль.

4. Сверху натереть горчицей и полить соком лимона.

5. Подготовленное мясо накрыть и поставить мариноваться в холодильник минимум на сутки, оптимально – на двое. Это позволит индейке хорошо впитать ароматы и сделает ее мягкой после запекания.

6. Запекать индюшиное бедро при температуре 170 градусов примерно один час, один раз перевернув в процессе приготовления, чтобы мясо равномерно подрумянилось.

7. Пока индейка запекается, подготовить соус. Из мандарина отжать сок, смешать его с зерновой горчицей и медом до однородной консистенции.

8. Когда мясо будет почти готово, полить его половиной соуса и вернуть в духовку еще на 10 минут. Затем перевернуть бедро, смазать оставшимся соусом и запекать еще 10 минут.

