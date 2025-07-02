Вкусно запечь картофель можно просто в кожуре – такой рецепт значительно сэкономит ваше время. Для этого нужно овощ предварительно проварить. Картофелины станут мягкими и их можно будет легко раздавить с помощью стакана.

Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Пожарить вкусно с соусом на основе сметаны.

Как приготовить вкусный картофель в кожуре:

1. Картофель в кожуре хорошо помыть и сварить до готовности.

2. Выложить на пергамент.

3. Раздавить ее с помощью стакана.

4. Сверху добавить соль, специи и немного смазать оливковым маслом.

5. Поставить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на режим конвекции.

6. Запекать до румяной корочки примерно 10-15 минут.

Ингредиенты для соуса:

лук синий – 1 шт.

огурцы – 3 шт. (маленькие)

чеснок – 3 зубчика или сушеный\укроп - по вкусу

сметана - 3-4 ст.л

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и огурцы порезать мелким кубиком. Укроп тоже измельчить.

2. В глубокой тарелке смешать сметану, огурцы, лук и укроп.

3. Выжать чеснок и добавить соль по вкусу.

4. Хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20-30 минут.

5. На готовый картофель выложить соус и украсить зеленью.

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