Как вкусно запечь картофель в кожуре: идея, которая понравится всем
Вкусно запечь картофель можно просто в кожуре – такой рецепт значительно сэкономит ваше время. Для этого нужно овощ предварительно проварить. Картофелины станут мягкими и их можно будет легко раздавить с помощью стакана.
Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Пожарить вкусно с соусом на основе сметаны.
Как приготовить вкусный картофель в кожуре:
1. Картофель в кожуре хорошо помыть и сварить до готовности.
2. Выложить на пергамент.
3. Раздавить ее с помощью стакана.
4. Сверху добавить соль, специи и немного смазать оливковым маслом.
5. Поставить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на режим конвекции.
6. Запекать до румяной корочки примерно 10-15 минут.
Ингредиенты для соуса:
- лук синий – 1 шт.
- огурцы – 3 шт. (маленькие)
- чеснок – 3 зубчика или сушеный\укроп - по вкусу
- сметана - 3-4 ст.л
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и огурцы порезать мелким кубиком. Укроп тоже измельчить.
2. В глубокой тарелке смешать сметану, огурцы, лук и укроп.
3. Выжать чеснок и добавить соль по вкусу.
4. Хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20-30 минут.
5. На готовый картофель выложить соус и украсить зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: