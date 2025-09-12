Видео дня
Как вкусно запечь красную рыбу в духовке: идеальное блюдо для ужина
Лосось – очень нежная рыба, которую можно вкусно запечь в духовке на ужин. Для идеального результата используйте крем-сыр, которым нужно смазать рыбу. Также не забудьте о специях.
Как вкусно запечь лосось со сливочным крем-сыром, рассказала фудблогерка inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- лосось
- крем-сыр
- зелень
- соль, перец
- цедра лимона
- чеснок
Способ приготовления:
1. В миске соединить крем-сыр, цедру лимона, измельченный чеснок и свежую зелень.
2. Хорошо перемешать до однородной массы.
3. Филе лосося посолить и поперчить по вкусу.
4. Смазать рыбу приготовленной смесью крем-сыра.
5. Выложить лосось в форму для запекания и готовить 15-20 минут при температуре 180 градусов, пока рыба станет нежной и сочной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: