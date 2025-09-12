Как вкусно запечь красную рыбу в духовке: идеальное блюдо для ужина

Как вкусно запечь красную рыбу в духовке: идеальное блюдо для ужина

Лосось – очень нежная рыба, которую можно вкусно запечь в духовке на ужин. Для идеального результата используйте крем-сыр, которым нужно смазать рыбу. Также не забудьте о специях.

Как вкусно запечь лосось со сливочным крем-сыром, рассказала фудблогерка inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

  • лосось
  • крем-сыр
  • зелень
  • соль, перец
  • цедра лимона
  • чеснок

Способ приготовления:

1. В миске соединить крем-сыр, цедру лимона, измельченный чеснок и свежую зелень.

2. Хорошо перемешать до однородной массы.

3. Филе лосося посолить и поперчить по вкусу.

4. Смазать рыбу приготовленной смесью крем-сыра.

5. Выложить лосось в форму для запекания и готовить 15-20 минут при температуре 180 градусов, пока рыба станет нежной и сочной.

