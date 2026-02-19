Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
21
Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

Если нужно быстро приготовить что-то на ужин – используйте куриные голени. Их можно вкусно запечь и подать с любимым гарниром. Приправьте такое мясо специями, а также добавьте нежный соус.

Идея приготовления сочных запеченных голеней в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

Ингредиенты:

  • голени – 1 кг.
  • соль – 2 ч.л.
  • перец
  • приправа к курице – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок/ копченая паприка – по 1/2 ч.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • соевый соус – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 5-6 ст.л.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • укроп
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

1. К голеням добавить все специи.

2. Хорошо перемешать.

Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

3. Накрыть пленкой.

4. Оставить мариноваться минимум на час.

Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

5. Запекать в аэрогриле 15-20 минут на режиме курица гриль. В духовке 30-35 минут при температуре 200 градусов.

Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт

6. Пока голени запекаются готовим соус: к сметане добавить майонез, измельченную зелень, чеснок, специи и хорошо перемешать

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты