Как вкусно запечь куриные голени в духовке на ужин: простой рецепт
Если нужно быстро приготовить что-то на ужин – используйте куриные голени. Их можно вкусно запечь и подать с любимым гарниром. Приправьте такое мясо специями, а также добавьте нежный соус.
Идея приготовления сочных запеченных голеней в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- голени – 1 кг.
- соль – 2 ч.л.
- перец
- приправа к курице – 1 ч.л.
- сушеный чеснок/ копченая паприка – по 1/2 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соевый соус – 3-4 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 5-6 ст.л.
- майонез – 2-3 ст.л.
- укроп
- чеснок – 5-6 зубчиков
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. К голеням добавить все специи.
2. Хорошо перемешать.
3. Накрыть пленкой.
4. Оставить мариноваться минимум на час.
5. Запекать в аэрогриле 15-20 минут на режиме курица гриль. В духовке 30-35 минут при температуре 200 градусов.
6. Пока голени запекаются готовим соус: к сметане добавить майонез, измельченную зелень, чеснок, специи и хорошо перемешать
