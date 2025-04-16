Сочные болгарские перцы можно вкусно приготовить на ужин. Для этого вам понадобится сочный фарш, сыр филадельфия, зелень и овощи.

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Идея приготовления сочных фаршированных перцев на ужин опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Такого блюда точно хватит на всю семью.

Ингредиенты:

сыр филадельфия – 1 пачка

болгарские перцы – 2-3 шт.

фарш (я делала самостоятельно из филе бедра) – 300-400 г

лук – 1 шт.

кинза или другая зелень – по вкусу

соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук, зелень и специи.

2. Положить крем-сыр.

3. Отлично перемешать.

4. Перец разрезать пополам и убрать середину, но оставить хвостики.

5. Начинить фаршем.

6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

7. Сверху посыпать сыром.

8. Запекать еще 5-7 минут.

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