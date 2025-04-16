Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

Сочные болгарские перцы можно вкусно приготовить на ужин. Для этого вам понадобится сочный фарш, сыр филадельфия, зелень и овощи.

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Идея приготовления сочных фаршированных перцев на ужин опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Такого блюда точно хватит на всю семью.

Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • сыр филадельфия – 1 пачка
  • болгарские перцы – 2-3 шт.
  • фарш (я делала самостоятельно из филе бедра) – 300-400 г
  • лук – 1 шт.
  • кинза или другая зелень – по вкусу
  • соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу
  • твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

1. К фаршу добавить лук, зелень и специи.

2. Положить крем-сыр.

3. Отлично перемешать.

Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

4. Перец разрезать пополам и убрать середину, но оставить хвостики.

5. Начинить фаршем.

Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

7. Сверху посыпать сыром.

8. Запекать еще 5-7 минут.

Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда

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