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Как вкусно запечь перцы на ужин: вариант очень сытного и бюджетного блюда
Сочные болгарские перцы можно вкусно приготовить на ужин. Для этого вам понадобится сочный фарш, сыр филадельфия, зелень и овощи.
Идея приготовления сочных фаршированных перцев на ужин опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Такого блюда точно хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- сыр филадельфия – 1 пачка
- болгарские перцы – 2-3 шт.
- фарш (я делала самостоятельно из филе бедра) – 300-400 г
- лук – 1 шт.
- кинза или другая зелень – по вкусу
- соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу
- твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить лук, зелень и специи.
2. Положить крем-сыр.
3. Отлично перемешать.
4. Перец разрезать пополам и убрать середину, но оставить хвостики.
5. Начинить фаршем.
6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
7. Сверху посыпать сыром.
8. Запекать еще 5-7 минут.
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