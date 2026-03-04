Запеченная подчеревина с чесноком – очень пикантное и ароматное мясо. Оно быстро готовится и сохраняет свою сочность. Главное – добавить достаточно специй и использовать фольгу.

Идея приготовления сочной запеченной подчеревины с чесноком опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

подчеревина – 1 кг.

чеснок – 3-4 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи к салу – по вкусу

Способ приготовления:

1. В подбрюшинном пространстве сделать небольшие проколы.

2. Внутрь положить кусочки чеснока.

3. Натереть солью, перцем и специями.

4. Оставить мариноваться на час (можно дольше будет еще ароматнее).

5. Переложить на фольгу и завернуть.

6. Запекать при температуре 180°C 50-60 минут.

7. За 5 минут до готовности открыть фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

8. Дать немного остыть и можно нарезать.

