Как вкусно запечь подчеревину: рецепт с чесноком и специями

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
792
Запеченная подчеревина с чесноком – очень пикантное и ароматное мясо. Оно быстро готовится и сохраняет свою сочность. Главное – добавить достаточно специй и использовать фольгу.

Идея приготовления сочной запеченной подчеревины с чесноком опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

  • подчеревина – 1 кг.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • специи к салу – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь подчеревину: рецепт с чесноком и специями

1. В подбрюшинном пространстве сделать небольшие проколы.

2. Внутрь положить кусочки чеснока.

Как вкусно запечь подчеревину: рецепт с чесноком и специями

3. Натереть солью, перцем и специями.

4. Оставить мариноваться на час (можно дольше будет еще ароматнее).

Как вкусно запечь подчеревину: рецепт с чесноком и специями

5. Переложить на фольгу и завернуть.

6. Запекать при температуре 180°C 50-60 минут.

Как вкусно запечь подчеревину: рецепт с чесноком и специями

7. За 5 минут до готовности открыть фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

8. Дать немного остыть и можно нарезать.

