Как вкусно запечь подчеревину: рецепт с чесноком и специями
Запеченная подчеревина с чесноком – очень пикантное и ароматное мясо. Оно быстро готовится и сохраняет свою сочность. Главное – добавить достаточно специй и использовать фольгу.
Идея приготовления сочной запеченной подчеревины с чесноком опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- подчеревина – 1 кг.
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- специи к салу – по вкусу
Способ приготовления:
1. В подбрюшинном пространстве сделать небольшие проколы.
2. Внутрь положить кусочки чеснока.
3. Натереть солью, перцем и специями.
4. Оставить мариноваться на час (можно дольше будет еще ароматнее).
5. Переложить на фольгу и завернуть.
6. Запекать при температуре 180°C 50-60 минут.
7. За 5 минут до готовности открыть фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
8. Дать немного остыть и можно нарезать.
