Запеченная подчеревина – одно из тех блюд, которые всегда собирают всех за столом. Мясо получается сочным внутри, с румяной корочкой и насыщенным ароматом специй. Главный секрет этого рецепта – сочетание чеснока, душистых трав и простого медово-горчичного соуса, который придает подчеревине особый вкус. Такое блюдо прекрасно подойдет как для домашнего ужина, так и для пикника или праздничного стола.

Идея приготовления запеченной подчеревины с чесноком опубликована на странице фудблогера kubfood в Instagram.

Ингредиенты:

подчеревина – 1-1,5 кг.

чеснок – 6-8 зубчиков

соль – по вкусу

тимьян – по вкусу

майоран – по вкусу

чабер – по вкусу

розмарин – по вкусу

тмин – по вкусу

сушеный лук – по вкусу

паприка – по вкусу

кориандр – по вкусу

мускатный орех – щепотка

черный перец – по вкусу

сумах – по вкусу

Для соуса:

мед – 1 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

Для подачи:

хлеб – по вкусу

хрен – по вкусу

зеленый лук – несколько перьев

Способ приготовления:

1. Подчеревину хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.

2. Сделайте в мясе небольшие надрезы ножом и вставьте внутрь кусочки чеснока.

3. Отдельно смешайте все специи и тщательно натрите ими подчеревок со всех сторон.

4. Заверните мясо в фольгу и оставьте хотя бы на 30 минут, чтобы оно хорошо промариновалось.

5. Выложите подчеревину на противень или решетку и запекайте примерно час при температуре 180-190 градусов.

6. Во время приготовления несколько раз переверните мясо, чтобы оно равномерно пропеклось.

7. Для соуса смешайте мед, горчицу и копченую паприку.

8. Разверните фольгу, щедро смажьте подчеревину соусом и верните в духовку еще на 10-20 минут.

9. За это время сверху образуется аппетитная румяная корочка.

