Как вкусно запечь подчеревину с чесноком: весь секрет вкуса в пикантном соусе
Запеченная подчеревина – одно из тех блюд, которые всегда собирают всех за столом. Мясо получается сочным внутри, с румяной корочкой и насыщенным ароматом специй. Главный секрет этого рецепта – сочетание чеснока, душистых трав и простого медово-горчичного соуса, который придает подчеревине особый вкус. Такое блюдо прекрасно подойдет как для домашнего ужина, так и для пикника или праздничного стола.
Идея приготовления запеченной подчеревины с чесноком опубликована на странице фудблогера kubfood в Instagram.
Ингредиенты:
- подчеревина – 1-1,5 кг.
- чеснок – 6-8 зубчиков
- соль – по вкусу
- тимьян – по вкусу
- майоран – по вкусу
- чабер – по вкусу
- розмарин – по вкусу
- тмин – по вкусу
- сушеный лук – по вкусу
- паприка – по вкусу
- кориандр – по вкусу
- мускатный орех – щепотка
- черный перец – по вкусу
- сумах – по вкусу
Для соуса:
- мед – 1 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
Для подачи:
- хлеб – по вкусу
- хрен – по вкусу
- зеленый лук – несколько перьев
Способ приготовления:
1. Подчеревину хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
2. Сделайте в мясе небольшие надрезы ножом и вставьте внутрь кусочки чеснока.
3. Отдельно смешайте все специи и тщательно натрите ими подчеревок со всех сторон.
4. Заверните мясо в фольгу и оставьте хотя бы на 30 минут, чтобы оно хорошо промариновалось.
5. Выложите подчеревину на противень или решетку и запекайте примерно час при температуре 180-190 градусов.
6. Во время приготовления несколько раз переверните мясо, чтобы оно равномерно пропеклось.
7. Для соуса смешайте мед, горчицу и копченую паприку.
8. Разверните фольгу, щедро смажьте подчеревину соусом и верните в духовку еще на 10-20 минут.
9. За это время сверху образуется аппетитная румяная корочка.
