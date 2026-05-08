Как вкусно запечь подчеревину с чесноком: весь секрет вкуса в пикантном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
Запеченная подчеревина – одно из тех блюд, которые всегда собирают всех за столом. Мясо получается сочным внутри, с румяной корочкой и насыщенным ароматом специй. Главный секрет этого рецепта – сочетание чеснока, душистых трав и простого медово-горчичного соуса, который придает подчеревине особый вкус. Такое блюдо прекрасно подойдет как для домашнего ужина, так и для пикника или праздничного стола.

Идея приготовления запеченной подчеревины с чесноком опубликована на странице фудблогера kubfood в Instagram.

Ингредиенты:

  • подчеревина – 1-1,5 кг.
  • чеснок – 6-8 зубчиков
  • соль – по вкусу
  • тимьян – по вкусу
  • майоран – по вкусу
  • чабер – по вкусу
  • розмарин – по вкусу
  • тмин – по вкусу
  • сушеный лук – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • кориандр – по вкусу
  • мускатный орех – щепотка
  • черный перец – по вкусу
  • сумах – по вкусу

Для соуса:

  • мед – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.

Для подачи:

  • хлеб – по вкусу
  • хрен – по вкусу
  • зеленый лук – несколько перьев

Способ приготовления:

1. Подчеревину хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.

2. Сделайте в мясе небольшие надрезы ножом и вставьте внутрь кусочки чеснока.

3. Отдельно смешайте все специи и тщательно натрите ими подчеревок со всех сторон.

4. Заверните мясо в фольгу и оставьте хотя бы на 30 минут, чтобы оно хорошо промариновалось.

5. Выложите подчеревину на противень или решетку и запекайте примерно час при температуре 180-190 градусов.

6. Во время приготовления несколько раз переверните мясо, чтобы оно равномерно пропеклось.

7. Для соуса смешайте мед, горчицу и копченую паприку.

8. Разверните фольгу, щедро смажьте подчеревину соусом и верните в духовку еще на 10-20 минут.

9. За это время сверху образуется аппетитная румяная корочка.

