Подчеревина – идеальное мясо для запекания на праздники. Важно добавить достаточно специй, а также чеснок для аромата и сочности. Чтобы подчеревина не была сухой, воспользуйтесь рецептом в рукаве.

Идея приготовления запеченной подчеревины в рукаве опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

подчеревина – 1 кг.

чеснок – 3-4 зубочка

лавровый лист

соль, перец – по вкусу

специи к салу

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Подчеревину натереть специями.

2. Оставить мариноваться на час.

3. Переложить в рукав.

5. Завязать с двух сторон.

6. Отправить запекаться на час при температуре 180 градусов, за 5 минут до конца.

7. Разрезать рукав и оставить еще на 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: