Как вкусно запечь подчеревину в духовке: рецепт в рукаве

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
951
Подчеревина – идеальное мясо для запекания на праздники. Важно добавить достаточно специй, а также чеснок для аромата и сочности. Чтобы подчеревина не была сухой, воспользуйтесь рецептом в рукаве.

Идея приготовления запеченной подчеревины в рукаве опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • подчеревина – 1 кг.
  • чеснок – 3-4 зубочка
  • лавровый лист
  • соль, перец – по вкусу
  • специи к салу
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Подчеревину натереть специями.

2. Оставить мариноваться на час.

3. Переложить в рукав.

5. Завязать с двух сторон.

6. Отправить запекаться на час при температуре 180 градусов, за 5 минут до конца.

7. Разрезать рукав и оставить еще на 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты