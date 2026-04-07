Как вкусно запечь подчеревину в духовке: рецепт в рукаве
Подчеревина – идеальное мясо для запекания на праздники. Важно добавить достаточно специй, а также чеснок для аромата и сочности. Чтобы подчеревина не была сухой, воспользуйтесь рецептом в рукаве.
Идея приготовления запеченной подчеревины в рукаве опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- подчеревина – 1 кг.
- чеснок – 3-4 зубочка
- лавровый лист
- соль, перец – по вкусу
- специи к салу
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Подчеревину натереть специями.
2. Оставить мариноваться на час.
3. Переложить в рукав.
5. Завязать с двух сторон.
6. Отправить запекаться на час при температуре 180 градусов, за 5 минут до конца.
7. Разрезать рукав и оставить еще на 5 минут.
