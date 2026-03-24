Шампиньоны – идеальная основа для закуски на каждый день и для праздничного стола. Внутрь грибов можно положить вкусную начинку, а затем все завернуть в бекон. Потом все это останется просто запечь.

Идея приготовления запеченных шампиньонов в беконе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

ветчина королевская

бекон сырокопченый

твёрдый сыр

майонез

специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

соус барбекю – 2 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны хорошо помыть, почистить от кожуры и убрать ножки.

2. Для начинки мелко нарезать королевскую ветчину.

3. Добавить натертый твердый сыр.

4. Поперчить по вкусу и добавить майонез.

5. Все хорошо перемешать.

6. Выложить начинку в грибы, обмотать беконом и выложить в форму для запекания на пергамент, по желанию смазать соусом.

7. Запекать 20-25 минут при температуре 2 00С.

