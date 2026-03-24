Как вкусно запечь шампиньоны в духовке: рецепт с начинкой и беконом
Шампиньоны – идеальная основа для закуски на каждый день и для праздничного стола. Внутрь грибов можно положить вкусную начинку, а затем все завернуть в бекон. Потом все это останется просто запечь.
Идея приготовления запеченных шампиньонов в беконе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- ветчина королевская
- бекон сырокопченый
- твёрдый сыр
- майонез
- специи – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- соус барбекю – 2 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны хорошо помыть, почистить от кожуры и убрать ножки.
2. Для начинки мелко нарезать королевскую ветчину.
3. Добавить натертый твердый сыр.
4. Поперчить по вкусу и добавить майонез.
5. Все хорошо перемешать.
6. Выложить начинку в грибы, обмотать беконом и выложить в форму для запекания на пергамент, по желанию смазать соусом.
7. Запекать 20-25 минут при температуре 2 00С.
