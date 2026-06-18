Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
306
Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде
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Скумбрия в духовке – это простое блюдо, не требующее сложной подготовки, но всегда радующее насыщенным вкусом. Сочетание соевого соуса, французской горчицы, меда и лимонного сока создает удачный маринад, который делает рыбу особенно сочной. Во время запекания кусочки скумбрии приобретают красивую золотистую корочку и сохраняют нежную текстуру внутри.

Идея приготовления вкусной запечённой скумбрии опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • соевый соус – 4 ст.л.
  • французская горчица – 2 ч.л.
  • мед – 2 ч.л.
  • лимонный сок – 2 ч.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

1. Очистите скумбрию от потрохов, удалите плавники и тщательно промойте под проточной водой.

2. Нарежьте рыбу порционными кусочками, аккуратно удалите позвоночник и крупные кости.

Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

3. Для маринада смешайте соевый соус, французскую горчицу, мед, лимонный сок и масло до однородной консистенции.

Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

4. Выложите подготовленные кусочки скумбрии в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.

5. Равномерно смажьте рыбу приготовленным маринадом со всех сторон.

Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

6. Поставьте скумбрию в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекайте примерно 20 минут до готовности. В конце приготовления можно оставить рыбу ещё на несколько минут, чтобы поверхность хорошо подрумянилась.

Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде

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