Как вкусно запечь скумбрию на ужин: весь секрет в маринаде
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Скумбрия в духовке – это простое блюдо, не требующее сложной подготовки, но всегда радующее насыщенным вкусом. Сочетание соевого соуса, французской горчицы, меда и лимонного сока создает удачный маринад, который делает рыбу особенно сочной. Во время запекания кусочки скумбрии приобретают красивую золотистую корочку и сохраняют нежную текстуру внутри.
Идея приготовления вкусной запечённой скумбрии опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соевый соус – 4 ст.л.
- французская горчица – 2 ч.л.
- мед – 2 ч.л.
- лимонный сок – 2 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Очистите скумбрию от потрохов, удалите плавники и тщательно промойте под проточной водой.
2. Нарежьте рыбу порционными кусочками, аккуратно удалите позвоночник и крупные кости.
3. Для маринада смешайте соевый соус, французскую горчицу, мед, лимонный сок и масло до однородной консистенции.
4. Выложите подготовленные кусочки скумбрии в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.
5. Равномерно смажьте рыбу приготовленным маринадом со всех сторон.
6. Поставьте скумбрию в разогретую до 180 градусов духовку.
7. Запекайте примерно 20 минут до готовности. В конце приготовления можно оставить рыбу ещё на несколько минут, чтобы поверхность хорошо подрумянилась.
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